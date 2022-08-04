"Такса за кожну фуру із зерном": ДБР затримало на хабарі начальника митного посту в порту Рені

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали начальника митного посту "Рені" Одеської митниці.

Як повідомляє пресслужба ДБР, він вимагав від брокерів "фіксовану таксу" за оформлення документів на експорт зернових культур.

"В умовах воєнного стану та блокади портів митник встановив "таксу" на кожну фуру та на видачу Сертифікатів про походження товарів з України на кожне авто. Правоохоронці затримали посадовця "на гарячому" на отриманні лише від одного митного брокера понад 150 тис. грн за безперешкодне оформлення автомобілів із зерновими культурами та видачу 15 сертифікатів", – зазначається у повідомленні.

Наразі вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.