"Такса за кожну фуру із зерном": ДБР затримало на хабарі начальника митного посту в порту Рені

дбр

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали начальника митного посту "Рені" Одеської митниці.

Як повідомляє пресслужба ДБР, він вимагав від брокерів "фіксовану таксу" за оформлення документів на експорт зернових культур.

"В умовах воєнного стану та блокади портів митник встановив "таксу" на кожну фуру та на видачу Сертифікатів про походження товарів з України на кожне авто. Правоохоронці затримали посадовця "на гарячому" на отриманні лише від одного митного брокера понад 150 тис. грн за безперешкодне оформлення автомобілів із зерновими культурами та видачу 15 сертифікатів", – зазначається у повідомленні.

Наразі вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

хабар (519) ДБР (511) Державна митна служба (503) Рені (20)
Топ коментарі
+22
відправлять послом кудись .
показати весь коментар
04.08.2022 17:14 Відповісти
+8
Хабарництво у військовий час має прирівнюватися до держзради
показати весь коментар
04.08.2022 18:01 Відповісти
+3
а в не військовий, нехай живе лише ділиться?
показати весь коментар
04.08.2022 22:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А що передбачає покарання у воєнний час?
показати весь коментар
04.08.2022 17:11 Відповісти
відправлять послом кудись .
показати весь коментар
04.08.2022 17:14 Відповісти
Як прызвище цього митника?
показати весь коментар
04.08.2022 17:21 Відповісти
така ситуація на кожний митнці... можно щодня затримувати
показати весь коментар
05.08.2022 09:53 Відповісти
Хабарництво у військовий час має прирівнюватися до держзради
показати весь коментар
04.08.2022 18:01 Відповісти
а в не військовий, нехай живе лише ділиться?
показати весь коментар
04.08.2022 22:31 Відповісти
Хтось вірить, що то - самодіяльність митаря? Все брав для себе? Може і на тепле місце за конкурсом потрапив?
показати весь коментар
04.08.2022 23:56 Відповісти
просто когось в долю не взяв
показати весь коментар
05.08.2022 07:30 Відповісти
випороти на площi перед натовпом. Ну коли вже такий закон буде...
показати весь коментар
05.08.2022 02:10 Відповісти
Це тільки для початку.
показати весь коментар
05.08.2022 06:26 Відповісти
вот же ***** гандоны . кому война кому мать родна --- на фронте гибнут каждый день наши воины и мирные люди . детки а эта наволочь то за зерно . то в военкоматах взятки берут причем по всей УКРАИНЕ и берут ***** чтобы от призыва отмазать . может этих тварей в дисбат и в передний окоп . а не в сизо
показати весь коментар
05.08.2022 06:29 Відповісти
Контрольные цифры устанавливают в Киеве, сертификат стоит 5+5+5 = 15. Начпоста будет умирать но систему не сдаст. А если по другому (что более вероятно) крысятничал.
показати весь коментар
05.08.2022 06:43 Відповісти
в военное время он такое делал. Его нужно приговорить к пожизненному сроку, потому что он во время войны действовал против государства Украина. Эта падла не должна больше выйти на волю и он должен будет отрабатывать на каторгах и все деньги заработанные отдавать ВСУ!!!
показати весь коментар
05.08.2022 09:29 Відповісти
Когда в первых числах Марта моя жена с ребенком выезжали в Польшу ( до нас не дошли роки всего 12 км под Киевом ) она рассказала про отношение пограничников к своим . Они уже вернулись и она много чего рассказала о б отношении наших пограничников и польских и о разнице! Я бы наших уродов всех на фронт послал! Уроды - другого слова нет! Все они там прокормлены и очень злятся когда не могут мзду получить - попривыкали!
показати весь коментар
05.08.2022 10:01 Відповісти

