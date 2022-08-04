Найбільші українські рітейлери зменшили сплату податків на 23% та втратили 9% співробітників

Найбільші торговельні компанії України протягом січня-травня 2022 року сплатили близько 15 млрд грн податків, що на 4,29 млрд грн або на 23% менше, ніж за аналогічний період у 2021 році.

Як повідомили у прес-службі Асоціації рітейлерів України (RAU), станом на травень 2022 року кількість співробітників компаній-учасників об’єднання становила 248,07 тис., що на 23,24 тис. менше, ніж наприкінці 2021 року (падіння на 9%), передає Інтерфакс-Україна.

Експерти RAU пояснюють падіння показників втратами рітейлу внаслідок повномасштабної війни, а також зменшенням споживання та зміною поведінки споживача. Адже частина потенційних покупців поїхала за кордон, а ті, що залишилися, почали економити, відповідно, зменшилися і податкові надходження.

При цьому скорочення персоналу могло б бути більшим 9% від загальної кількості працюючих станом на кінець 2021 року, однак компанії намагаються зберегти кадри там, де це можливо, зазначили у RAU.

В опитуванні взяли участь 50 торгових мереж-членів Асоціації рітейлерів України, які на початок активних бойових дій об'єднували 9125 торгових точок по всій країні.

Як повідомлялося, рітейлери України оцінюють збитки внаслідок повномасштабного російського вторгнення у 50,7 млрд грн без урахування втраченої вигоди.

Протягом двох місяців військових дій істотних збитків було завдано 2910 торговим точкам площею 1,6 млн кв. м (10% торгових точок від довоєнної кількості та 11% від площі), 30% торгових точок залишалися закритими через два місяці після початку війни.