Українським біженцям треба зніматися з реєстрації в ЄС для довгострокових поїздок в Україну (оновлено)

У випадку повернення в Україну на довгий термін українські біженці повинні зніматись з реєстрації в країнах ЄС, де вони отримали тимчасовий захист.

Про це віцепрем’єр-міністр з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина повідомила за підсумками своєї зустрічі з Комісаром ЄС із внутрішніх справ Ілвою Йоганссон, інформує пресслужба уряду.

"Громадяни України можуть повертатися до України та назад на територію Євросоюзу. Але у випадку довгострокового повернення, громадяни мають зніматись з реєстрації в ЄС та наново перереєстровуватись у разі повернення", – сказала Стефанішина.

Вона наголосила, що система тимчасового захисту для українців, яка сьогодні діє в ЄС, буде працювати до весни 2024 року.

Своєю чергою єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон в інтерв’ю Європейські правді підтвердила, що у разі повернення на тривалий час українські біженці мають знятися з реєстрації в тій країні, де отримали тимчасовий захист, але не втрачають права повернутися і зареєструватися повторно.

"Отже, якщо ви скористалися тимчасовим захистом в ЄС, то маєте право з будь-якої причини поїхати додому і право повернутися назад до держави ЄС, у якій ви зупинилися. Навіть якщо до цього ви закривали свій статус тимчасового захисту. Якщо ви їдете від війни в Україні – двері ЄС для вас відкриті", – наголосила Йоганссон.

Вона підтвердила, що у Єврокомісії знають про випадки, коли українки після поїздки назад в Україну мали проблеми з поверненням до країни, де отримали тимчасовий захист, а документи, видані деякими країнами, виявлялися недостатніми для прикордонників та для подорожей всередині ЄС.

За її словами, Єврокомісія налаштована вирішити ці проблеми і зараз збирає інформацію.