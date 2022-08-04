Кількість імпортерів пального в Україну зросла з початку війни у 5 разів, – "А-95"

З початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну кількість юридичних осіб, які декларують ввезення дизельного пального, зросла майже у п’ять разів.

Про це розповів експерт Консалтингової групи "А-95" Артем Куюн, передає enkorr.

Зокрема, станом на липень минулого року дизпальне імпортувало 71 компанія, а вже у липні 2022 року їх кількість виросла до 355. При цьому значний приріст було зафіксовано в червні-липні – плюс 196 юрособи.

Кількість імпортерів бензинів у липні цього року зросла до 105, тоді як у липні минулого року іх нараховувалось біля 36. Щодо постачальників автогазу, то торік їх було в середньому 73, зараз – майже 114.

На думку Куюна, така активізація імпортерів призвела до профіциту автогазу на ринку й злету імпорту дизпального, внаслідок чого вже почали знижуватися ціни.

"На ринку пального назріває серйозна штовханина. Криза вщухала трошки повільніше, ніж починалася, але теж швидко. Ціни в гурті вже тестують дно, а маржа повертається до нормативної. Проте не у всіх. Під час боротьби з дефіцитом залишитися без збитків поталанить не всім – більшість ситуативних постачальників очікує жорстке приземлення", – вважає Куюн.

Нагадаємо, нещодавно для вирішення дефіциту палива в країні Кабінетом міністрів України було скасовано державне регулювання цін на бензин і дизельне пальне.