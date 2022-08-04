Чорногорія запропонувала використовувати свій порт для перевалки українських вантажів

Чорногорія зацікавлена в налагодженні співпраці з Україною щодо використання можливостей порту "Бар" (Luka Bar) для перевалки і транспортування товарів.

Про це йдеться в повідомленні філії "Центр транспортної логістики" "Укрзалізниці".

"Із метою організації процесу логістики порт "Бар" співпрацює з експедиторськими компаніями із Сербії. За інформацією представника сербської експедиторської компанії Panšped, компанія готова сприяти налагодженню логістичного маршруту

транспортування широкого спектру продукції з України до порту "Бар". Panšped також має можливість задіювати вільні вагони сербської залізниці, у разі такої необхідності", – сказано в повідомленні.

Загальна потужність порту – близько 5 млн тон на рік. У середньому використовується близько 50% потужностей. Порт "Бар" володіє такими спеціалізованими терміналами: термінал для сухих насипних вантажів, термінал для рідких вантажів, RO-RO

та генеральні вантажі/контейнерний термінал.

Термінал для сухих насипних вантажів використовується для перевалки і зберігання сипучих вантажів і зерна (має силос ємністю 30 тис. тон). Довжина оперативної берегової лінії становить 554 м, глибина води до 14 м, площа відкритого складу становить

5 га. Для перевалки використовуються три перевантажувальні мости вантажопідйомністю по 12 тонн кожний та мобільні портові крани: LHM 550 вантажопідйомністю 144 тонн, LHM 420 вантажопідйомністю 124 тонн, перевірена осадка 12,8 м.

Термінал для рідких вантажів спеціалізується на перевалці нафти, нафтопродуктів та інших рідких вантажів. Глибина акваторії порту 13,5 м, 23 резервуари загальною місткістю 116 тис. кубометрів (належать Jugopetrol і Montenegrobonus).