Україна домовилася з Німеччиною про кредит на 20 мільйонів євро на розвиток профтехосвіти
Уряд України та Український Фонд соціальних інвестицій (УФСІ) підписали грантову та проектну угоду з Німецьким державним банком розвитку KfW на суму 20 млн євро, що передбачає впровадження програми "Професійна освіта та підготовка у Східному партнерстві".
Як повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки України, грантові кошти спрямують на створення Центрів професійної досконалості.
"Очікуємо, що досвід і фінансова допомога європейських партнерів дозволить не лише модернізувати інфраструктуру, інструментарій і методологію Центрів професійної досконалості, а й підтримає молодь у реалізації власного потенціалу та сприятиме повоєнному відновленню України", – зазначив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
Відповідно до підписаної Угоди, грант буде спрямовано на оновлення інфраструктури професійно-технічних закладів, забезпечення необхідним обладнанням навчальних лабораторій і майстерень, а також впровадження сучасних навчальних програм.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль