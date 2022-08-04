Один із найбільших виробників яєць в Україні не виплачуватиме дивіденди за 2021 рік

Агропромислова група компаній "Овостар Юніон", один із провідних виробників яєць та яєчних продуктів в Україні, не виплачуватиме дивіденди за 2021 рік, нерозподілений прибуток за рік у розмірі $1,65 млн направить на поповнення оборотних коштів.

Відповідне рішення акціонери компанії затвердили на щорічних зборах 3 серпня, повідомив "Овостар" на Варшавській фондовій біржі, передає Інтерфакс-Україна.

Крім того, акціонери вирішили обмежити на рівні 500 тис. євро сукупну винагороду, яка виплачується топ-менеджменту у 2022 році.

Група компаній "Овостар Юніон" – вертикально інтегрована публічна холдингова компанія, один із провідних виробників курячого яйця та яєчних продуктів у Європі. Є сертифікованим експортером до країн ЄС із 2015 року.

Холдингова компанія групи – Ovostar Union N.V. – у середині червня 2011 року провела IPO 25% акцій на Варшавській фондовій біржі та залучила $33,2 млн. Мажоритарний пакет акцій компанії знаходиться у власності Prime One Capital Limited, яка контролюється її гендиректором Борисом Бєліковим та головою ради директорів Віталієм Вересенком.

"Овостар" за підсумками 2021 року отримав $1,65 млн чистого прибутку, що на 38% менше у порівнянні з 2020 роком. Показник EBITDA скоротився на 29% – до $5,7 млн, тоді як виторг зріс на 35% – до $133,3 млн.