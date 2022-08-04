БЕБ знайшло більше мільйона пачок і нелегальне виробництво цигарок відомих марок на Одещині

Бюро економічної безпеки (БЕБ) виявило незаконне виробництво цигарок відомих марок в Одеській області, загальна вартість нелегальних тютюнових виробів та обладнання оцінюється у 150 млн грн.

Як повідомляє пресслужба БЕБ, обшуки у складських приміщеннях в Одеській області тривають вже декілька днів.

За даними слідства, службові особи компаній, використовуючи підконтрольні їм підприємства, налагодили незаконне виробництво цигарок відомих торгових марок з підробленими марками акцизного податку.

"Наразі виявлено та здійснюється вилучення понад 1,2 млн пачок тютюнових виробів, ринковою вартістю 70 млн грн. Цигарки були оклеєні марками акцизного податку з ознаками підробки. Наразі вже проведена експертиза цих акцизних марок, яка засвідчила, що вони не відповідають контрольним примірникам, виготовленим державним підприємством "Поліграфічний комбінат "Україна", – зазначається у повідомленні.

У БЕБ додали, що до проведення обшуків залучено експерта КНДІСЕ та відібрано зразки тютюнових виробів для проведення комплексної (хімічної та товарознавчої) експертизи.

Наразі співробітники БЕБ вилучають тютюнову сировину вагою майже 20 тон, орієнтовною вартістю 10 млн грн. Крім того, на складах було виявлено обладнання, що забезпечує масове виготовлення тютюнових виробів, 2 лінії для їх пакування та інші необхідні компоненти.

"Зокрема, на такому обладнанні в середньому можна виготовити 3000 цигарок в хвилину, що становить понад 2 млн пачок в місяць. Оціночна вартість обладнання та компонентів для виробництва цигарок – 70 млн грн", – йдеться у повідомленні.

За підрахунками фахівців БЕБ, орієнтовні збитки від несплати податків цими компаніями становлять 90 млн грн в місяць.

Наразі незаконне виробництво тютюнових виробів припинено, запевняють правоохоронці.

Досудове розслідування у кримінальному проваджені за ч. 1 ст. 199 КК України (виготовлення, зберігання, збут підроблених марок акцизного податку) та ч. 2 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення тютюнових виробів) здійснюють детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.