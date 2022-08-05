Перший караван суден з українським зерном вирушив із портів Великої Одеси, – Мінінфраструктури

Перший караван із трьох суден з українським збіжжям вирушив у п’ятницю зранку з портів Великої Одеси.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков у Facebook.

"На борту трьох балкерів Navi Star, Rojen та Polarnet 57 тисяч тонн української кукурудзи, яка направляється до Туреччині, Великої Британії та Ірландії", – зазначив він.

У такий спосіб, додав міністр, сьогоднішнім караваном поновлено судноплавство з порту "Чорноморськ".

"Розраховуємо, що безпекові гарантії наших партнерів з ООН та Туреччини будуть працювати і надалі, а експорт продовольства з наших портів стане стабільним та прогнозованим для всіх учасників ринку", – наголосив Кубраков.

За його словами, для цього планується забезпечити здатність портів обробляти понад 100 суден на місяць.

"Хоча "зерновий коридор" уже запрацював на вихід, нашою ціллю є повноцінна робота портів в обидва напрямки. Ми отримуємо заявки судновласників, які готові заходити в наші порти під завантаження і перший захід очікується вже завтра", – уточнив очільник Мінінфраструктури.

Кубраков зазначив, що ціль – 3 та більше млн тонн експорту агропродукції щомісяця з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

Як повідомлялося, 1 серпня із Одеського порту вийшло перше за час повномасштабної війни судно, завантажене українським зерном – Razoni, яке під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі у Лівані. На борту судна перебуває 26 тис. тонн української кукурудзи.

Як повідомлялося, угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".