Світова економіка втратить $1 трильйон внаслідок вторгнення РФ в Україну, – The Economist

Цього року світова економіка втратить $1 трлн унаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україні.

Про це свідчать дані The Economist.

Зазначається, що ще 15 лютого 2022 року, коли був оприлюднений світовий економічний прогноз The Economist Intelligence Unit, війна здавалася малоймовірною. Згідно з тодішнім прогнозом, очікувалось, що у 2022 році світовий ВВП зросте на 3,9%.

Водночас уже за 9 днів Росія розпочала вторгнення в Україну. Економічні наслідки цієї війни відтоді відчуваються в усьому світі. Зокрема, різко зросли світові ціни на сировину, посилилися перебої в ланцюжках поставок, підстрибнула інфляції в більшості країн світу.

Новий прогноз передбачає, що бойові дії триватимуть принаймні до кінця року. Через це очікування глобального економічного зростання погіршилися на 1,1 відсоткового пункта – до 2,8% у річному вимірі.

"Іншими словами, війна зменшила цьогорічний прогноз світового ВВП на $1 трлн", – наголошує видання.

Зазначається, що інші організації також прогнозують подібний шок. МВФ знизив свій прогноз глобального зростання на рік на 1,2 відсоткових пунктв від початкової оцінки в січні до 3,2%.



Серед країн G20 найбільше постраждає Росія. Наголошується, що її економіка спочатку напрочуд добре витримала західні санкції. Водночас до кінця 2022 року їх вплив спричинить падіння економіки РФ на 10% порівняно з початковою оцінкою зростання в 2,6%.

При цьому, українська економіка зазнає ще більшого удару. У квітні Світовий банк оцінив, що цього року вона скоротиться на 45%.



Прогнози за ВВП також погіршилися для 15 країн G20. У Німеччині – знизилися на 2 відсоткові пункти, до 1,3% цього року. Здебільшого це пов’язано з порушенням ланцюгів постачання та сильною залежністю країни від російських енергоносіїв. Прогнозований темп зростання Німеччини є другим найнижчим серед G20, поступаючись лише Росії.



Однак, деяким країнам вдасться протистояти цій тенденції та навіть наростити темпи зростання. Переглянутий прогноз Саудівської Аравії зріс на 3 відсоткові пункти до 7,5% – найвищого показника в G20. Її доходи від нафти різко зросли завдяки зростанню цін на сировинні товари.

Тим часом прогнози річного зростання для Аргентини та Бразилії – двох найбільших виробників зерна в Латинській Америці – зросли на 1,3 і 1,2 відсоткових пункта відповідно.

Тим не менш, очікується, що глобальне зростання сповільниться ще більше в 2023 році.