У "Роскосмосі" спростували скандальну заяву для Путіна про відмову від участі у МКС

В "Роскосмосі" не планують припиняти співпрацю у проєкті Міжнародної космічної станції (МКС) одразу після 2024 року і вважають "особливостями перекладу" зроблену головою корпорації заяву про це на доповіді у російського президента Владіміра Путіна.

Про це заявив виконавчий директор "Роскосмосу" з пілотованих програм Сергій Крикальов, повідомляє російський Інтерфакс.

"Що стосується заяви про 2024 рік – ну це особливості перекладу, але те, що було сказано про вихід Росії після 2024 року, це означає, що до 2024 року жодних різких кроків не буде. І 2025 рік – після 2024 року, 2028 – це теж після 2024 року, і 2030 рік. Конкретне рішення щодо виходу прийматиметься виходячи з її технічного стану", – сказав Крикальов.

Як повідомлялося, раніше новопризначений генеральний директор "Роскосмосу" Юрій Борисов на доповіді перед російським президентом Владіміром Путіним заявив, що Росія вийде з проєкту Міжнародної космічної станції (МКС) після 2024 року.

"Ви знаєте, що ми ведемо роботу в рамках міжнародного співробітництва на Міжнародній космічній станції. Безумовно, ми виконаємо всі свої зобов'язання перед нашими партнерами, але рішення та вихід з цієї станції після 2024 року прийнято. Я думаю, що на цей час ми почнемо формувати російську орбітальну станцію", – сказав Борисов.

Однак вже наступного дня "Роскосмос" оприлюднив інтерв’ю з Володимиром Соловйовим, керівником польотів російської фази внутрішньої станції, який висловив думку, що Росія повинна залишатися на станції, поки ROSS не запрацює.

"Треба враховувати, що якщо ми припинимо пілотовані польоти на кілька років, то відродити те, що було досягнуто, напевно, буде дуже складно", – сказав він.

На початку цього року уряд США схвалив продовження угоди щодо використання Міжнародної космічної станції (МКС) до 2030 року.

Міжнародна космічна станція експлуатується з кінця 1998 року, це спільний міжнародний проєкт, у якому беруть участь 14 країн: США, Росія, Японія, Канада та Бельгія, Німеччина, Данія, Іспанія, Італія, Нідерланди, Норвегія, Франція, Швейцарія, Швеція.