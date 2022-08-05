Відповідь на газовий шантаж Росії: ЄС ухвалив рішення про зменшення споживання газу на 15%

Рада ЄС оголосила про ухвалення державами Євросоюзу постанови про добровільне скорочення попиту на природний газ на 15% цієї зими.

Про це йдеться в комюніке Ради, передає Інтерфакс-Україна.

"Держави-члени погодилися скоротити свій попит на газ на 15% порівняно із середнім споживанням за останні п'ять років у період з 1 серпня 2022 року по 31 березня 2023 року, застосовуючи заходи на свій вибір", – сказано в повідомленні.

У документі пояснюється, що мета такого скорочення – економити газ цієї зими, "щоб підготуватися до можливих перебоїв із постачанням газу з Росії, яка постійно використовує енергопостачання як зброю".

Постанова передбачає можливість для Ради ЄС ініціювати "союзне попередження" про безпеку постачань – стан готовності Євросоюзу, який призведе до обов'язкового скорочення споживання газу в державах-членах.

Водночас, маючи на увазі, що "всі держави-члени докладуть зусиль для дотримання постанови про скорочення, Рада визначила деякі винятки та можливості застосування часткового або в деяких випадках повного відступу від мети обов'язкового зменшення споживання, щоб взяти до уваги конкретні ситуації держав-членів".

Так, Рада погодилася з тим, що країни ЄС, які не підключені до газових мереж інших держав-членів, звільняються від обов'язкового зменшення споживання газу, оскільки вони не зможуть вивільняти значні обсяги цього палива на користь інших держав-членів.

Країни Євросоюзу, чиї електромережі не синхронізовані з європейською електроенергетичною системою та більшою мірою залежать від газу для виробництва електроенергії, також будуть звільнені в разі десинхронізації із мережею третьої країни, щоб уникнути ризику кризи електропостачання.

Держави-члени можуть знизити ці цілі, щоб адаптувати свої зобов'язання щодо скорочення попиту, якщо вони мають обмежені з'єднання з іншими країнами ЄС і здатні довести, що їх експортні потужності та внутрішня інфраструктура LNG використовуються для перенаправлення газу до інших держав-членів у повній мірі.

"Держави-члени також можуть обмежити свої цілі скорочення, якщо вони перевищили цільові показники щодо заповнення сховищ газу, якщо вони сильно залежать від газу як сировини для найважливіших галузей промисловості, або вони можуть використовувати інший метод розрахунку, якщо їхнє споживання газу збільшилося не менш ніж на 8% з минулого року порівняно із середнім показником за останні п'ять років", – пояснюють у Брюсселі.

Держави-члени також погодилися, що при виборі заходів щодо скорочення попиту вони не повинні торкатися домашніх господарств та постачальників основних послуг для функціонування суспільства, таких як критичні об'єкти життєзабезпечення, охорона здоров'я та оборона.

У Раді ЄС наголошують, що "ухвала є винятковим і надзвичайним заходом, передбаченим на обмежений термін". Воно буде застосовуватися протягом одного року, і "Єврокомісія проведе аналіз до травня 2023 року, щоб розглянути можливість його продовження у світлі загальної ситуації з постачанням газу до ЄС".

Після публікації в "Офіційному журналі" Євросоюзу постанова набуде чинності.

Як повідомлялося, Європейська комісія запропонувала державам-членам скоротити газ на 15% протягом наступних восьми місяців порівняно із середнім показником за той самий період між 2017 і 2021 роками.

Ціль добровільного скорочення стане обов’язковою, якщо комісія визнає енергетичну кризу достатньо серйозною або якщо три країни-члени вимагатимуть її змінити.