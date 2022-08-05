Ціни на нафтопродукти в Європі за тиждень знизилися на 10-15%

За тиждень (28 липня-4 серпня) котирування на бензини у Середземномор'ї та портах північної Європи знизились у середньому на $160т. При цьому зменшення ціни на дизельне пальне за цей же період склало $100т.

Про це повідомили гравці ринку, передає enkorr.

Бензинові котирування у середземноморському регіоні Європи здешевшали на 15% ($155/т), до $892/т. У північно-західному регіоні Європи зниження було дещо більшим – на $163/т (14%), до $1 006/т.

Падіння котирувань ДП у цей період було меншим. Вартість ДП у Середземномор'ї знизилась на $95/т – до $993/т, тоді як ціна на дизельне пальне у портах північної Європи "просіла" на $107/т, до $1 019/т.

Спред між північно-західними й середземноморськими котируваннями на бензин на початку серпня збільшився на $22/т порівняно з липнем, до $110/т у середньому за місяць. При цьому котирування дизельного пального в північно-західному регіоні порівняно з Середземномор’ям у серпні впали на $7/т, до $31/т.

Основною причиною зниження цін на пальне стало падіння світових цін на нафту з початку місяця. Діапазон торгівлі перебував у межах $94-100 за барель. 5 серпня ціни на нафту відкоригувалися до рівня $94,36 за барель, що на $0,24 вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками попередніх торгів ці контракти впали в ціні на $2,66 (2,75%), до $94,12 за барель, мінімальної позначки на момент закриття сесії з 18 лютого.