Частина кредиторів "Нафтогазу" знову відхилила пропозицію про реструктуризацію боргу, – ЗМІ
Група власників єврооблігацій НАК "Нафтогаз України", представлена юридичною фірмою Dechert, знову закликала інвесторів проголосувати проти пропозиції компанії щодо відстрочку виплати боргів.
Про це йдеться у огляді порталу International Financing Review, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Компанія залишається стійким бізнесом, який працює на міцній фінансовій основі, і не стикається з тими самими проблемами, з якими стикається Україна на суверенному рівні", – наводить видання цитату юрфірми.
Водночас відсутня інформація про те, якою часткою облігацій володіє ця група їх власників.
Крім того в матеріалі зазначено, що перешкодою для отримання згоди є інформація, що раніше звучала від компанії, про нібито наявність у неї коштів для виплат.
Дедлайн голосування на запит згоди – 16:00 12 серпня, а збори та оголошення результатів призначено на 17 серпня.
Раніше голова правління НАК Юрій Вітренко уточнював, що для отримання згоди власників єврооблігацій на перших зборах кворум має становити 2/3 загальної номінальної вартості єврооблігацій, а голоси "за" мають віддати 75% учасників зборів.
Компанія також наголошувала, що необхідність зробити пропозицію про відстрочку викликана рішенням уряду докупити до зими 4 млрд куб. м газу, на що за поточними цінами потрібно близько $8 млрд.
Як повідомлялося, "Нафтогаз України" цього тижня направив власникам єврооблігацій через їх емітента Kondor Finance plc повторний запит про згоду про відстрочку виплат за ними на два роки, в якому на відміну від початкового пропонує відстрочити погашення та відповідно продовжити термін на два роки не лише євробондів-2022, але і євробондів-2024 та євробондів-2026.
"Нафтогаз" уточнює, що запуск нового запиту згоди затверджено розпорядженням Кабінету міністрів України №670 від 1 серпня 2022 року.
"Нафтогаз" спочатку пропонував виплатити всі купони за єврооблігаціями-2022 та 2024 року 19 липня 2024 року і того ж дня погасити єврооблігації-2022, а купони за єврооблігаціями-2026 НАК хотів би виплатити 8 листопада 2024 року. Проте власники єврооблігацій відхилили цю оферту, а уряд заборонив компанії платити, що призвело 26 липня до дефолту компанії з двох із трьох випусків євробондів.
Нині на ринку в обігу перебуває три випуски єврооблігацій "Нафтогазу". Усі вони були розміщені у 2019 році: у липні – трирічні на $335 млн під 7,375% та п'ятирічні на 600 млн євро під 7,125% (п'яту частину бондів у євро викупив ЄБРР), а у листопаді – семирічні на $500 млн із прибутковістю 7,625. Термін погашення єврооблігацій-2022 та виплат відсотків за ними та єврооблігацій-2024 настав 19 липня.
