Частина кредиторів "Нафтогазу" знову відхилила пропозицію про реструктуризацію боргу, – ЗМІ

Група власників єврооблігацій НАК "Нафтогаз України", представлена юридичною фірмою Dechert, знову закликала інвесторів проголосувати проти пропозиції компанії щодо відстрочку виплати боргів.

Про це йдеться у огляді порталу International Financing Review, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Компанія залишається стійким бізнесом, який працює на міцній фінансовій основі, і не стикається з тими самими проблемами, з якими стикається Україна на суверенному рівні", – наводить видання цитату юрфірми.

Водночас відсутня інформація про те, якою часткою облігацій володіє ця група їх власників.

Крім того в матеріалі зазначено, що перешкодою для отримання згоди є інформація, що раніше звучала від компанії, про нібито наявність у неї коштів для виплат.

Дедлайн голосування на запит згоди – 16:00 12 серпня, а збори та оголошення результатів призначено на 17 серпня.

Раніше голова правління НАК Юрій Вітренко уточнював, що для отримання згоди власників єврооблігацій на перших зборах кворум має становити 2/3 загальної номінальної вартості єврооблігацій, а голоси "за" мають віддати 75% учасників зборів.

Компанія також наголошувала, що необхідність зробити пропозицію про відстрочку викликана рішенням уряду докупити до зими 4 млрд куб. м газу, на що за поточними цінами потрібно близько $8 млрд.

Читайте також: "Нафтогаз" зробив нову пропозицію кредиторам про відстрочку виплат за єврооблігаціями

Як повідомлялося, "Нафтогаз України" цього тижня направив власникам єврооблігацій через їх емітента Kondor Finance plc повторний запит про згоду про відстрочку виплат за ними на два роки, в якому на відміну від початкового пропонує відстрочити погашення та відповідно продовжити термін на два роки не лише євробондів-2022, але і євробондів-2024 та євробондів-2026.

"Нафтогаз" уточнює, що запуск нового запиту згоди затверджено розпорядженням Кабінету міністрів України №670 від 1 серпня 2022 року.

"Нафтогаз" спочатку пропонував виплатити всі купони за єврооблігаціями-2022 та 2024 року 19 липня 2024 року і того ж дня погасити єврооблігації-2022, а купони за єврооблігаціями-2026 НАК хотів би виплатити 8 листопада 2024 року. Проте власники єврооблігацій відхилили цю оферту, а уряд заборонив компанії платити, що призвело 26 липня до дефолту компанії з двох із трьох випусків євробондів.

Нині на ринку в обігу перебуває три випуски єврооблігацій "Нафтогазу". Усі вони були розміщені у 2019 році: у липні – трирічні на $335 млн під 7,375% та п'ятирічні на 600 млн євро під 7,125% (п'яту частину бондів у євро викупив ЄБРР), а у листопаді – семирічні на $500 млн із прибутковістю 7,625. Термін погашення єврооблігацій-2022 та виплат відсотків за ними та єврооблігацій-2024 настав 19 липня.