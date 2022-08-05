Кабмін спрямував 115 мільйонів на компенсацію власникам житла, що прихистили вимушених переселенців

Уряд прийняв рішення спрямувати 115,6 млн грн на часткову компенсацію витрат за комунальні послуги за червень власникам житла, які тимчасово надали житло вимушеним переселенцям у межах програми "Прихисток".

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій.

Із них понад 31,6 млн грн – це кошти резервного фонду державного бюджету та близько 84 млн грн – кошти міжнародних, благодійних організацій та громадських об’єднань.

"Продовжуємо послідовно підтримувати тих, хто безкоштовно надав житло українцям, які через війну були змушені покинути свої домівки. У червні у 22 областях прихисток надали для понад 278,5 тис. ВПО. Але кількість тих, хто прихистив, набагато більша, не всі звертаються за компенсацією", – зазначив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Також він повідомив, що зараз Мінрегіон напрацьовує проєкт рішення уряду, який буде пропонувати збільшити вдвічі розмір допомоги на опалювальний період.

Загалом за березень-червень власникам житла на часткову компенсацію витрат було спрямовано понад 225 млн грн. Із них близько 137,3 млн грн розвитку громад та територій донорська допомога.

Програма "Прихисток" діє з ініціативи уряду. Її мета – забезпечити житлом вимушених переселенців, які перемістилися у період воєнного стану в безпечніші місця, та допомогти тим українцям, які безоплатно їх прихистили.