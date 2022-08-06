БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Ердоган та Путін домовилися про часткову оплату за російський газ у рублях

ердоган,путін

Президент РФ Владімір Путін та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час переговорів у Сочі домовилися про перехід на часткову оплату російського газу в рублях.

Про це повідомив російський віцепрем'єр Олександр Новак, передає Інтерфакс.

"Ми переходимо поступово на оплату в національній валюті, частина поставок вже оплачуватиметься в російських рублях. Це справді новий етап, який відкриває нові можливості, у тому числі для розвитку наших грошово-фінансових відносин", – наголосив Новак.

Він зазначив, що Росія постачає щороку близько 26 млрд кубометрів газу до Туреччини.

За його словами, Путін та Ердоган також обговорили питання співпраці у банківсько-фінансовій сфері, щодо якої було досягнуто "великих угод".

Крім того, президенти оговорювали будівництво АЕС "Аккую", йшлося про вихід у строк до 2023 року на запуск цього проєкту.

газ (8076) путін володимир (1112) Туреччина (1129) Ердоган Реджеп Таїп (100) рубль (343)
Это дымовая завеса, с понтом только эрдоган платить рубли согласился. Там, что то скрытое для кацапов есть. Надо быть осторожными с этими турками. Надеюсь, американцы им объяснили и следят.
06.08.2022 12:06 Відповісти
Як там почуваються любителі соснути ***** в Ердогана? Стоголосі восхвалятелі фантастичної бусурманської "допомоги" Україні. Все файно?. Нє дисітє? А как дисалі?
06.08.2022 20:09 Відповісти
Турція до сих пір не ввела санкції проти Росіі
07.08.2022 00:30 Відповісти
В Європі в дуже узкіх кругах його вже визнали за свого 😁

07.08.2022 12:12 Відповісти

