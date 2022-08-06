Ердоган та Путін домовилися про часткову оплату за російський газ у рублях

Президент РФ Владімір Путін та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час переговорів у Сочі домовилися про перехід на часткову оплату російського газу в рублях.

Про це повідомив російський віцепрем'єр Олександр Новак, передає Інтерфакс.



"Ми переходимо поступово на оплату в національній валюті, частина поставок вже оплачуватиметься в російських рублях. Це справді новий етап, який відкриває нові можливості, у тому числі для розвитку наших грошово-фінансових відносин", – наголосив Новак.

Він зазначив, що Росія постачає щороку близько 26 млрд кубометрів газу до Туреччини.

За його словами, Путін та Ердоган також обговорили питання співпраці у банківсько-фінансовій сфері, щодо якої було досягнуто "великих угод".

Крім того, президенти оговорювали будівництво АЕС "Аккую", йшлося про вихід у строк до 2023 року на запуск цього проєкту.