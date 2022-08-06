США готують для України новий пакет військової допомоги на $1 мільярд, – Reuters

Адміністрація президента США Джо Байдена готує новий пакет військової допомоги Україні у розмірі $1 млрд. Він включатиме боєприпаси для зброї далекого радіусу дії та броньовані медичні транспортні засоби.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на три поінформовані джерела.



Очікується, що пакет буде оголошено вже в понеділок. Співрозмовники агентства додали, що Байден ще не підписав цей пакет допомоги, його вміст ще може змінитися. Наразі до нього входять боєприпаси для HIMARS, боєприпаси для зенітно-ракетної системи NASAMS і до 50 броньованих медичних транспортних засобів M113.



Зазначається, що новий пакет є наслідком нещодавнього рішення Пентагону дозволити українцям отримувати медичну допомогу у військовому госпіталі США в Німеччині поблизу авіабази Рамштайн.



Наразі Сполучені Штати відправили в Україну 16 HIMARS і 1 липня пообіцяли відправити дві національні передові зенітно-ракетні системи NASAMS. Також раніше США передали Україні 200 бронетранспортерів М113.

Як повідомлялося, цього тижня Адміністрація президента США оголосила про новий пакет оборонної допомоги Україні на суму до $550 млн. До нього увійшли 75 тис. снарядів до 155-мм артилерії та додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS).

За час президентства Байдена США виділили Україні близько $8,8 млрд на безпекову допомогу. Із 2014 року ця сума перевищила вже $10 млрд.