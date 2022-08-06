Єврокомісія розробила нову пропозицію щодо фіндопомоги Україні на 8 мільярдів євро, – ЗМІ

Єврокомісія розробила нову пропозицію щодо надання Україні фінансової допомоги в розмірі 8 млрд євро. Вона передбачає, що сума складатиметься з грантів і кредитів.

Про це повідомляє Politico із посиланням на джерела серед чиновників ЄС.

Відповідно до пропозиції, Україна може отримати 5 млрд євро у вигляді довгострокових кредитів під гарантії країн Євросоюзу, а решту грошей – у вигляді грантів.

Зазначається, що новий проєкт пропозиції з’явився після того, як Німеччина відмовилася надати гарантії щодо кредитів Україні на суму до 9 млрд євро. Берлін стверджував, що саме гранти краще підходять для допомоги Києву, адже Україна і так має великі борги. Нещодавно Німеччина сама надала Україні грант у 1 млрд євро.

Таку пропозицію підтримали Італія та Франція, які також надали двосторонню допомогу, тож Єврокомісія була змушена переглянути план.



ЄК розраховує отримати схвалення Європейського парламенту та країн ЄС у вересні, щоб виплати могли початися в жовтні, сказав один чиновник.

Як повідомлялося, Європейський Союз спрямував Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги. Перший транш у 500 млн євро був зарахований на рахунок Національного банку 1 серпня, другий – 2 серпня.

У межах цієї програми Європейський Союз надасть Україні 9 млрд євро допомоги.

За даними Bloomberg, нова програма макрофінансової допомоги для Києва передбачала 25-річних позик із 10-річним пільговим періодом, у цей період виплата відсотків за кредитами буде покриватися за рахунок бюджету ЄС.