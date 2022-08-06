Єврокомісія розробила нову пропозицію щодо фіндопомоги Україні на 8 мільярдів євро, – ЗМІ
Єврокомісія розробила нову пропозицію щодо надання Україні фінансової допомоги в розмірі 8 млрд євро. Вона передбачає, що сума складатиметься з грантів і кредитів.
Про це повідомляє Politico із посиланням на джерела серед чиновників ЄС.
Відповідно до пропозиції, Україна може отримати 5 млрд євро у вигляді довгострокових кредитів під гарантії країн Євросоюзу, а решту грошей – у вигляді грантів.
Зазначається, що новий проєкт пропозиції з’явився після того, як Німеччина відмовилася надати гарантії щодо кредитів Україні на суму до 9 млрд євро. Берлін стверджував, що саме гранти краще підходять для допомоги Києву, адже Україна і так має великі борги. Нещодавно Німеччина сама надала Україні грант у 1 млрд євро.
Таку пропозицію підтримали Італія та Франція, які також надали двосторонню допомогу, тож Єврокомісія була змушена переглянути план.
ЄК розраховує отримати схвалення Європейського парламенту та країн ЄС у вересні, щоб виплати могли початися в жовтні, сказав один чиновник.
Як повідомлялося, Європейський Союз спрямував Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги. Перший транш у 500 млн євро був зарахований на рахунок Національного банку 1 серпня, другий – 2 серпня.
У межах цієї програми Європейський Союз надасть Україні 9 млрд євро допомоги.
За даними Bloomberg, нова програма макрофінансової допомоги для Києва передбачала 25-річних позик із 10-річним пільговим періодом, у цей період виплата відсотків за кредитами буде покриватися за рахунок бюджету ЄС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль