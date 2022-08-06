Перше з початку війни судно увійшло до українського порту в межах "зернової угоди", – Кубраков

Перше з початку повномасштабної війни судно увійшло в український порт під завантаження в межах "зернової угоди" балкер Fulmar S під правпорм Барбадосу.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков у Facebook.

"Ми уже можемо констатувати, що завдяки зусиллям Президента України, ЗСУ, Міністерства інфраструктури та наших партнерів – ООН та Туреччини – "зерновий коридор" запрацював на вихід і на вхід до портів України", – зазначив він.

За словами міністра, ця подія є важливим сигналом для ринку, що "зернова ініціатива" – це безпечна і головне вигідна бізнес-можливість для судновласників повернутися в українські порти.

Кубраков наголосив, що Україна робить все можливе, щоб її порти могли приймати та обробляти значно більше суден, зокрема, планується уже за 2 тижні вийти на рівень щонайменше 3-5 суден на добу.

"Наша мета – вихід на місячний обсяг перевалки в портах Великої Одеси в 3 млн тонн сільськогосподарської продукції. Досягти цього також допоможе практичне приєднання уже наступного тижня до "зернової ініціативи" нашого найбільшого порту – "Південний", – додав очільник Мінінфраструктури.

Як повідомлялося, 5 серпня перший караван із трьох суден з українським збіжжям вирушив з портів Великої Одеси – Navi Star, Rojen та Polarnet – з 57 тис. тонн української кукурудзи. Вони направляються до Туреччині, Великої Британії та Ірландії

Як повідомлялося, 1 серпня із Одеського порту вийшло перше за час повномасштабної війни судно, завантажене українським зерном – Razoni, яке під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі у Лівані. На борту судна перебуває 26 тис. тонн української кукурудзи.

Як повідомлялося, угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".