Генсек ООН вимагає доступу для міжнародних інспекторів до Запорізької АЕС
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав негайно припинити обстріл Запорізької АЕС та дозволити доступ на станцію міжнародних інспекторів.
Про це він повідомив під час пресконференції в Японії, де був присутній на церемонії пам'яті миру в Хіросімі, присвяченій роковинам атомного бомбардування, передає Reuters.
"Будь-яка атака на атомну електростанцію – це самогубство. Ми повністю підтримуємо МАГАТЕ у всіх зусиллях щодо створення умов для стабілізації станції", – наголосив він.
Як повідомлялося, 5 серпня російські терористи обстріляли Запорізьку АЕС із реактивних систем залпового вогню: зафіксовано "прильоти" безпосередньо на майданчик станції, біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор.
"Вони поцілили у високовольтну лінію зв’язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС. У результаті її було пошкоджено, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, увімкнулись дизель-генератори. Наразі цей блок розвантажено та відключено від енергомережі", – зазначили в "Енергоатомі".
Детальніше про ситуацію на ЗАЕС читайте у матеріалі БізнесЦензор: Як окупанти можуть використати Запорізьку АЕС
Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.
Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.
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