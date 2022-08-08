Правоохоронці викрили схему ухилення від сплати податків та легалізації товарів під виглядом гуманітарки на 72 мільйони

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора додатково повідомлено про підозру двом громадянам України в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації майна за попередньою змовою групою осіб, вчиненого у особливо великих розмірах.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"За даними слідства, підозрювані налагодили схему ухилення від сплати митних платежів при ввезені товарів під виглядом гуманітарної допомоги під час воєнного стану та подальшої їх легалізації на території України. Будучи військовозобов’язаними, 28 лютого вони перетнули державний кордон України у напрямку Угорщини", – йдеться у повідомленні.

Після того, у Telegram створили групу з оголошеннями про асортимент та продаж товарів військового призначення. Основними замовниками цих товарів були представники благодійних і волонтерських організацій, підприємства та фізичні особи.

Вони перераховували гроші на особисті рахунки підозрюваних з метою забезпечення спецобладнанням і військовою амуніцією підрозділів ЗСУ, правоохоронних органів та територіальної оборони в районах ведення активних бойових дій.

Зазначається, що підозрювані закупали товари військового призначення в країнах Євросоюзу. Загалом було придбано товару на суму майже 72 млн грн.

"Використовуючи підроблені документи, відповідно до яких постачальниками товарів нібито були благодійні організації, у тому числі іноземні, оформлюючи відправлення гуманітарної допомоги від їх імені підозрювані організували ввезення в Україну товарів військового призначення", – додали в Офісі генпрокурора.

У подальшому ці товари були легалізовані на території України шляхом їх реалізації за завищеними цінами.

Таким чином, підозрювані ухилилися від сплати до бюджету митних платежів на загальну суму 23 млн грн та легалізували майно, одержане злочинним шляхом, на суму 71,9 млн грн.