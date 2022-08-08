Антимонопольний комітет остаточно відсудив у мережі WOG штраф і пеню на 108 мільйонів

Верховний суд залишив без задоволення касацію ТОВ "ВОГ Рітейл" на рішення судів, які підтвердили рішення Антимонопольного комітету, що в жовтні 2016 року оштрафував компанію за антиконкурентні узгоджені дії при встановленні роздрібних цін на світлі нафтопродукти.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.



"Оскільки рішення Верховного суду остаточно і не підлягає оскарженню, "ВОГ Рітейл" має сплатити до державного бюджету не лише суму штрафу, а й пеню, яка нараховувалась усі ці роки і в результаті зрівнялася із сумою штрафу – 54,03 млн грн", – йдеться у повідомленні.



Раніше штраф плюс аналогічну пеню у справі шестирічної давності для семи компаній погодилися сплатити ТОВ "Альянс Холдинг" (бренд Shell) – 39,711 млн грн, ПП "АМІК Україна"(Lukoil/AMI) – 12,53 млн грн, ТОВ "Паралель-М ЛТД" (Parallel) – 1,43 млн та "Сокар Петролеум" (SOCAR) – 2,53 млн грн.



Таким чином, штраф все ще намагаються оскаржити ПП "ОККО нафтопродукт" – 77,88 млн грн, а також ТОВ "Золотий екватор" (також бренд WOG) – 16,195 млн грн.

В АМКУ нагадали, що у 2016 році оштрафував низку найбільших операторів автозаправних станцій країни за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Йшлося про антиконкурентні узгоджені дії під час встановлення роздрібних цін на світлі нафтопродукти.

Комітетом було доведено, що компанії узгоджено підтримували на інформаційних табло своїх стаціонарних АЗС подібні роздрібні ціни на бензин марки А-95 та дизельне пальне.

Зокрема, під час розслідування Антимонопольний комітет проаналізував усі фактори, що впливають на формування вартості пального та дійшов висновку, що в усіх відповідачів вони були різними. Однак у підсумку роздрібна ціна у всіх відповідачів протягом досліджуваного періоду демонструвала повну схожість, і змінювалася у всіх майже абсолютно синхронно.

Також Комітет встановив, що компанії запроваджували "програми лояльності" за яких споживачі не отримували повної інформації щодо реального розміру остаточних роздрібних цін на пальне. Все через застосування ними складних та непрозорих умов проведення акцій й надання знижок.