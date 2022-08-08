Перше за час війни судно з українським збіжжям прибуло в кінцевий пункт призначення

Судно Polarnet, яке одним з перших взяло участь в реалізації ініціативи про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів, успішно пройшло перевірку інспекційною групою в Стамбулі та прибуло в кінцевий пункт призначення в Туреччині.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

"Цей перший успішний досвід реалізації "зернової ініціативи" дозволяє нам з оптимізмом дивитися на подальші перспективи перевезень. Вдячний нашим партнерам з ООН та Туреччини за ефективне гарантування безпеки руху судна та максимальну кооперацію на всіх етапах реалізації домовленостей.

Окремо вдячний екіпажу судна Polarnet за готовність одними з перших скористатися "зерновим коридором", відкривши цим шлях для усіх інших суден", – зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Також зазначається, що прибуття суден Navi Star та Rojen, які вийшли з портів в одному каравані з Polarnet, в порти призначення очікується орієнтовно через тиждень.

Нагадаємо, 5 серпня перший караван із трьох суден з українським збіжжям вирушив з портів Великої Одеси – Navi Star, Rojen та Polarnet – з 57 тис. тонн української кукурудзи. Вони направляються до Туреччині, Великої Британії та Ірландії

1 серпня із Одеського порту вийшло перше за час повномасштабної війни судно, завантажене українським зерном – Razoni, яке під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі у Лівані. На борту судна перебуває 26 тис. тонн української кукурудзи.

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".