У Росії заговорили про плани конфіскувати українське майно на окупованих територіях

У Росії пропонують розглянути питання конфіскації українського майна на території РФ та окупованих нею територіях.

Про це повідомив голова комітету Ради федерації із конституційного законодавства РФ Андрій Клішас, передає "Комерсант".

"Нам необхідна ясна правова основа для конфіскації як захід у відповідь іноземної власності, зокрема, української в Росії та на звільнених територіях України. Це питання має предметно обговорюватися з урядом восени", – зазначив він.

Як повідомлялося Кабінет міністрів оголосив про конфіскацію понад 900 об’єктів російського майна та активів в Україні: 79 позицій – це корпоративні права, 824 позиції – майно. За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, йдеться про "сотні будівель, корпоративних прав, земельних ділянок та фінансових активів", які належать російській державі, підсанкційним громадянам та компаніям із РФ, а також російським банкам.

Пізніше президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні вже конфісковано російських активів на 28 млрд грн.