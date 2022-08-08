Гетманцев заявив про припинення роботи одного з найбільших виробників нелегальних цигарок в Україні
Державна податкова служба через суд позбавила ліцензій одне з найбільших в Україні підприємств, що займалося виготовленням контрафактної тютюнової продукції.
Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.
"Ліцензії втратив символ тютюнового контрафакту та корупції. Тому що красти акциз у армії та пенсіонерів, особливо під час війни – остання справа, займатися якою нікому не дамо. Продажні рішення судів скасовано (з авторами ще розбиратимемося), податківців, які прикривали "бізнес", звільнено", – написав Гетманцев.
Своєю чергою заступник голови податкового комітету ВР, нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк на своєму каналі в Telegram уточнив, що, за даними його джерел, йдеться "про славнозвісні "Жовті Води".
Як повідомлялося, на початку липня Гетманцев зазначав, що "деякі великі гравці тютюнового ринку у Жовтих Водах" не доплачують акцизний податок, що створює підстави для припинення їхньої діяльності.
Як відомо, у Жовтих Водах Дніпропетровської області розташована тютюнова фабрика ТОВ "Юнайтед Табако", яка неодноразово ставала предметом уваги представників різних силових відомств у минулі роки. Обшуки на фабриці у 2018-2021 роках проводили Державна фіскальна служба, Нацполіція та СБУ.
Зокрема, у листопаді 2019 року СБУ провела обшуки як на фабриці у Жовтих Водах, так і в офісах податкової та фіскальної служб Дніпропетровської області. У СБУ заявили, що податківці почали змову з виробниками нелегальних цигарок і "прикривали" протизаконний бізнес.
У січні 2020 року Прокуратура Полтавської області оголосила про ліквідацію незаконного виробництва цигарок на обладнанні тютюнової фабрики у Жовтих водах, однак вже наприкінці квітня того ж року після чергових обшуків на фабриці у Жовтих Водах про припинення протиправної діяльності злочинної групи, яка організувала незаконне виготовлення тютюнової продукції, заявила вже СБУ.
У травні 2020 року СБУ також звинувачувала заступника керівника підрозділу управління ДФС у Дніпропетровській області та його підлеглого у приховуванні податкових порушень на тютюновій фабриці у Жовтих Водах.
У серпні 2021 року співробітники ДФС кілька днів проводили обшуки на фабриці "Юнайтед Табако", з метою документування злочинної схеми, отримання доказів та призупинення виробництва контрафактних цигарок.
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Ви ж зелені шахраї зробите з любого порядного бізнесмена"*************"-хоча самі співпрацюєте з тим ж ****** через третіх осіб.
Це як мінімум мільйони щорічно.
Не вірю.