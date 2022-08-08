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Новини
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Гетманцев заявив про припинення роботи одного з найбільших виробників нелегальних цигарок в Україні

гетманцев

Державна податкова служба через суд позбавила ліцензій одне з найбільших в Україні підприємств, що займалося виготовленням контрафактної тютюнової продукції.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

"Ліцензії втратив символ тютюнового контрафакту та корупції. Тому що красти акциз у армії та пенсіонерів, особливо під час війни – остання справа, займатися якою нікому не дамо. Продажні рішення судів скасовано (з авторами ще розбиратимемося), податківців, які прикривали "бізнес", звільнено", – написав Гетманцев.

Своєю чергою заступник голови податкового комітету ВР, нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк на своєму каналі в Telegram уточнив, що, за даними його джерел, йдеться "про славнозвісні "Жовті Води".

Як повідомлялося, на початку липня Гетманцев зазначав, що "деякі великі гравці тютюнового ринку у Жовтих Водах" не доплачують акцизний податок, що створює підстави для припинення їхньої діяльності.

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Як відомо, у Жовтих Водах Дніпропетровської області розташована тютюнова фабрика ТОВ "Юнайтед Табако", яка неодноразово ставала предметом уваги представників різних силових відомств у минулі роки. Обшуки на фабриці у 2018-2021 роках проводили Державна фіскальна служба, Нацполіція та СБУ.

Зокрема, у листопаді 2019 року СБУ провела обшуки як на фабриці у Жовтих Водах, так і в офісах податкової та фіскальної служб Дніпропетровської області. У СБУ заявили, що податківці почали змову з виробниками нелегальних цигарок і "прикривали" протизаконний бізнес.

У січні 2020 року Прокуратура Полтавської області оголосила про ліквідацію незаконного виробництва цигарок на обладнанні тютюнової фабрики у Жовтих водах, однак вже наприкінці квітня того ж року після чергових обшуків на фабриці у Жовтих Водах про припинення протиправної діяльності злочинної групи, яка організувала незаконне виготовлення тютюнової продукції, заявила вже СБУ.

У травні 2020 року СБУ також звинувачувала заступника керівника підрозділу управління ДФС у Дніпропетровській області та його підлеглого у приховуванні податкових порушень на тютюновій фабриці у Жовтих Водах.

У серпні 2021 року співробітники ДФС кілька днів проводили обшуки на фабриці "Юнайтед Табако", з метою документування злочинної схеми, отримання доказів та призупинення виробництва контрафактних цигарок.

Автор: 

акциз (283) контрафакт (56) цигарки (360) тютюн (339) Гетманцев Данило (494)


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Топ коментарі
+5
на мій погляд зараз всі цигарки якісь контрафактні, кинув палити пів року тому що не купиш все якась солома, а гетьманцев п*ас
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08.08.2022 14:24
+5
Гниди у владі не так страшно як контрабанда цигарок... ?? Держіть мене бо всцюся зо сміху....
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08.08.2022 15:18
+4
Який придурок повірить тобі на слово про нелегального виробника цигарок?
Ви ж зелені шахраї зробите з любого порядного бізнесмена"*************"-хоча самі співпрацюєте з тим ж ****** через третіх осіб.
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08.08.2022 14:36
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на мій погляд зараз всі цигарки якісь контрафактні, кинув палити пів року тому що не купиш все якась солома, а гетьманцев п*ас
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08.08.2022 14:24 Відповісти
Гетманцев иди на х..!!!!!
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08.08.2022 14:26 Відповісти
Який придурок повірить тобі на слово про нелегального виробника цигарок?
Ви ж зелені шахраї зробите з любого порядного бізнесмена"*************"-хоча самі співпрацюєте з тим ж ****** через третіх осіб.
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08.08.2022 14:36 Відповісти
А у Львівській області тієї самої .уйні за бачите?
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08.08.2022 14:51 Відповісти
Гниди у владі не так страшно як контрабанда цигарок... ?? Держіть мене бо всцюся зо сміху....
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08.08.2022 15:18 Відповісти
Та ссись вже якщо не розумієш що це ухилення від податків та несплата акцизу.
Це як мінімум мільйони щорічно.
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08.08.2022 17:16 Відповісти
А скільки робочих місць створив пан Гетьманцев у місті Жовті Води? Чи те що декілька десятків сімей в дипресивному місті, під час війни, залишились без джерела, хочь якогось заробітку, нікого не цікавить.
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08.08.2022 15:39 Відповісти
Ух ти, давно не чув, думав він вже міністр економіки десь в "ЛДНР"...
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08.08.2022 15:40 Відповісти
Поки СБУ цигарками займалося, воно ********* кацапське вторгнення.
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08.08.2022 15:55 Відповісти
податківців, які прикривали "бізнес", звільнено" и все? вы серьезно ? просто уволили и не посадили?
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08.08.2022 16:01 Відповісти
пристреліть вже цього підара
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08.08.2022 16:45 Відповісти
Щось дуже все оптимістично.
Не вірю.
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08.08.2022 17:13 Відповісти
Когда уже этот гандон штопаный прекратит свое существование.....?
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08.08.2022 17:18 Відповісти
Виробника КОНТРАФАКТНОЇ продукції позбавили ліцензії....ЧІВО Б*Я?
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08.08.2022 17:35 Відповісти
Ты лучше раскажи тварина кому из зеленых эта лицензия досталась,сказочник херов!
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08.08.2022 17:42 Відповісти
Вылезло чмо зелёное!
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08.08.2022 19:45 Відповісти
Головне аби кокс був легальний.
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08.08.2022 21:19 Відповісти

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