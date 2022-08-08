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Рада затвердить рішення РНБО про нові санкції проти Росії вже цього тижня, – нардеп

россия,флаг,прапор,росія

На найближчому пленарному тижні Верховна Рада схвалить рішення РНБО щодо санкцій по відношенню до фізичних та юридичних осіб з РФ.

Про це народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

Він зазначив, що пакет буде складатися з десяти пунктів:

  • заборона на виведення капіталу з України на користь фізичних та юридичних осіб РФ
  • зупинка дозволів на користування надрами
  • заборона на приватизацію та оренду держмайна
  • заборона на публічні закупівлі товарів, робіт, послуг пов’язаних з РФ
  • заборона заходження суден та літаків пов’язаних з РФ
  • заборона придбання цінних паперів від емітентів пов’язаних з РФ
  • припинення видачі готівки платіжних карток емітованих особами пов’язаними з РФ
  • заборона (дозволів та ліцензій НБУ) на інвестиції у РФ
  • заборона на передачу технологій та прав інтелектуальної власності особам з РФ
  • заборона на набуття права власності на землю для осіб пов’язаних з РФ

Водночас, наголошує нардеп, указані пункти не стосуватимуться росіян, які проживають в Україні на законних підставах та пов’язаним з ними юрособами.

Очікується, що санкції діятимуть 10 років.

Як повідомлялося, відповідну пропозицію 6 серпня вніс у ВР президент Володимир Зеленський.

Автор: 

ВР (2889) Зеленський Володимир (2518) росія (14372) санкції (4467)


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