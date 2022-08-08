Рада затвердить рішення РНБО про нові санкції проти Росії вже цього тижня, – нардеп
На найближчому пленарному тижні Верховна Рада схвалить рішення РНБО щодо санкцій по відношенню до фізичних та юридичних осіб з РФ.
Про це народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив у Telegram.
Він зазначив, що пакет буде складатися з десяти пунктів:
- заборона на виведення капіталу з України на користь фізичних та юридичних осіб РФ
- зупинка дозволів на користування надрами
- заборона на приватизацію та оренду держмайна
- заборона на публічні закупівлі товарів, робіт, послуг пов’язаних з РФ
- заборона заходження суден та літаків пов’язаних з РФ
- заборона придбання цінних паперів від емітентів пов’язаних з РФ
- припинення видачі готівки платіжних карток емітованих особами пов’язаними з РФ
- заборона (дозволів та ліцензій НБУ) на інвестиції у РФ
- заборона на передачу технологій та прав інтелектуальної власності особам з РФ
- заборона на набуття права власності на землю для осіб пов’язаних з РФ
Водночас, наголошує нардеп, указані пункти не стосуватимуться росіян, які проживають в Україні на законних підставах та пов’язаним з ними юрособами.
Очікується, що санкції діятимуть 10 років.
Як повідомлялося, відповідну пропозицію 6 серпня вніс у ВР президент Володимир Зеленський.
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