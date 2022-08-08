Доходи РФ від експорту енергоносіїв подвоїлися, Європа має запровадити на них повне ембарго, – радник Зеленського

Доходи бюджету РФ від експорту нафти, газу та вугілля подвоїлися за перші сто днів повномасштабної війни проти України, тож можна констатувати, що чинний режим енергетичних санкцій Заходу щодо РФ не є ефективним і потребує негайного посилення.

Про це заявив радник президента з питань економіки Олег Устенко у статті для Financial Times, передає пресслужба ОПУ.

За його словами, вжиті Заходом санкції охоплюють менше 5% довоєнного російського експорту сирої нафти.

"Експорт сирої нафти, яка транспортується морем, хоч і знизився із середини червня, залишається більшим, ніж на початку вторгнення. Значною мірою це відбувається тому, що імпорт російської нафти у ЄС і Велику Британію все ще дозволений і він залишатиметься таким принаймні до грудня поточного року. Щотижня близько 10-20 млн барелів сирої нафти надходить до Європи з російських портів, а трейдери перетворюють так зване поступове припинення постачання на вигідне їм божевілля", – написав Устенко.

За словами радника президента, у межах глобальної "операції з відмивання" російську нафту доправляють на закордонні нафтопереробні заводи, а потім імпортують у західні країни як бензин. Після переробки нафтопродукти можуть легально потрапляти в будь-які країни без порушення санкцій, навіть якщо є пряма заборона на імпорт нафти.

На його думку, "ця торгівля, імовірно, триватиме навіть після того, як повна заборона набуде чинності наприкінці поточного року". Це стане можливим завдяки виняткам із правил, які дають змогу компаніям імпортувати CPC Blend, сиру нафту, яка є сумішшю казахських і російських продуктів, що транспортується трубопроводом Каспійського моря.

"Це навряд чи те ембарго, на яке очікували... Неспроможність запровадити справжнє ембарго на російську нафту та газ збільшує доходи Путіна й фінансує воєнні злочини в Україні", – наголосив Устенко.

Радник президента зазначив, що до певної міри нинішні високі ціни на енергоносії відображають очікування трейдерів щодо посилення обмежень стосовно російської нафти. Водночас він звернув увагу на те, що ціни на нафту марок WTI і Brent неухильно знижувалися з початку червня – якраз тоді, коли російський експорт сирої нафти почав скорочуватися.

Тож Олег Устенко відкинув твердження про те, що поточні ціни на нафту є результатом мінімальних обмежень, які наклали західні уряди на експорт викопного палива з Росії.

За його словами, набагато більша відповідальність за зростання цін на енергоносії лежить на великих енергетичних компаніях, які отримали величезні прибутки за останні шість місяців.

"Business as usual слугує лише продовженню війни, яка завдала шкоди всій світовій економіці. Найефективніше рішення має передбачати повне та негайне ембарго на російське викопне паливо у Європі та швидке введення в дію пропозицій G7 щодо глобального обмеження цін на російську нафту", – наголосив Олег Устенко.