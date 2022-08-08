"Слуги народу" запропонували збільшити держборг ще 270 мільярдів для виплат військовим

Народні депутати від "Слуги народу" пропонують внести зміни до закону "Про державний бюджет на 2022 рік", збільшивши видатки на 270,18 млрд грн за рахунок здійснення додаткових внутрішніх запозичень.

Відповідний законопроєкт авторства голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича та низки інших депутатів від "Слуги народу" зареєстровано у парламенті 8 серпня під №7644.

Зокрема передбачається збільшити видатки на:

національну безпеку та оборону – на 269,45 млрд грн;

мобілізаційну підготовку галузей національної економіки України – на 10,3 млн грн;

поповнення резервного фонду державного бюджету - 715,7 млн гривень.

Як зазнається у пояснювальній записці до документа, збільшити видатки держбюджету пропонується з урахуванням пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів, у тому числі для:

Міністерства оборони (разом з Держспецтрансслужбою) – на 241,16 млрд грн, з них оплата праці (з нарахуваннями) – 145,36 млрд грн;

системи МВС (Нацполіція, Держприкордонслужба, Нацгвардія, ДСНС) – на 22,86 млрд грн, з них оплата праці (з нарахуваннями) – 10,86 млрд млн грн;

Головного управління розвідки Міністерства оборони – 2,22 млрд грн, з них оплата праці (з нарахуваннями) – 2,01 млрд грн;

Служби безпеки України – на 2,46 млрд грн, з них оплата праці (з нарахуваннями) – 2,37 млрд грн;

Управління державної охорони – на 197,2 млн грн, з них оплата праці (з нарахуваннями) – 169,6 млн грн;

Служби зовнішньої розвідки України – 139,3 млн грн, з них оплата праці (з нарахуваннями) – 139,3 млн грн;

Адміністрації Держспецзв’язку – 425 млн грн, з них оплата праці (з нарахуваннями) – 408,1 млн гривень.

У випадку прийняття законопроєкту видатки державного бюджету у 2022 році перевищать 2,63 трильйона гривень, у тому числі видатки загального фонду – 2,2 трильйона гривень. Граничний обсяг дефіциту держбюджету зросте до 1,09 трильйона гривень, що співставно із усіма видатками держбюджету на рік, які планувалися до початку повномасштабної війни.

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Як повідомлялося, за даними Міноборони, за липень грошові виплати українським військовим зростуть на 15% і складуть близько 70 млрд грн після 63 млрд грн у червні та 65,2 млрд грн – за травень. При цьому минулого року в держбюджеті на 2022 рік на Міноборони в цілому було закладено 130 млрд грн.

При цьому міністр фінансів Сергій Марченко наголошував, що уряд України не може використовувати грантові і кредитні кошти західних партнерів на військові потреби. Тому в умовах зростання видатків на оборону та падіння податкових надходжень виникає потреба у фінансування дефіциту держбюджету за допомогою викупу облігацій уряду Національним банком.

Раніше Нацбанк неодноразово наголошував не необхідності підвищення дохідності за гривневими облігаціями Міністерства фінансів з метою збільшити обсяги ринкових запозичень, що дозволить зменшити обсяги купівлі військових ОВДП за рахунок емісії гривні.

Своєю чергою Міністерство фінансів не бачить можливості підвищити ставки за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) до рівня облікової ставки Нацбанку, однак заявляє про готовність шукати компроміс з інвесторами.