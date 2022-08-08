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Новини
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"Слуги народу" запропонували збільшити держборг ще 270 мільярдів для виплат військовим

пенсия,зарплата,военные

Народні депутати від "Слуги народу" пропонують внести зміни до закону "Про державний бюджет на 2022 рік", збільшивши видатки на 270,18 млрд грн за рахунок здійснення додаткових внутрішніх запозичень.

Відповідний законопроєкт авторства голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича та низки інших депутатів від "Слуги народу" зареєстровано у парламенті 8 серпня під №7644.

Зокрема передбачається збільшити видатки на:

  • національну безпеку та оборону – на 269,45 млрд грн;
  • мобілізаційну підготовку галузей національної економіки України – на 10,3 млн грн;
  • поповнення резервного фонду державного бюджету - 715,7 млн гривень.

Як зазнається у пояснювальній записці до документа, збільшити видатки держбюджету пропонується з урахуванням пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів, у тому числі для:

  • Міністерства оборони (разом з Держспецтрансслужбою) – на 241,16 млрд грн, з них оплата праці (з нарахуваннями) – 145,36 млрд грн;
  • системи МВС (Нацполіція, Держприкордонслужба, Нацгвардія, ДСНС) – на 22,86 млрд грн, з них оплата праці (з нарахуваннями) – 10,86 млрд млн грн;
  • Головного управління розвідки Міністерства оборони – 2,22 млрд грн, з них оплата праці (з нарахуваннями) – 2,01 млрд грн;
  • Служби безпеки України – на 2,46 млрд грн, з них оплата праці (з нарахуваннями) – 2,37 млрд грн;
  • Управління державної охорони – на 197,2 млн грн, з них оплата праці (з нарахуваннями) – 169,6 млн грн;
  • Служби зовнішньої розвідки України – 139,3 млн грн, з них оплата праці (з нарахуваннями) – 139,3 млн грн;
  • Адміністрації Держспецзв’язку – 425 млн грн, з них оплата праці (з нарахуваннями) – 408,1 млн гривень.

У випадку прийняття законопроєкту видатки державного бюджету у 2022 році перевищать 2,63 трильйона гривень, у тому числі видатки загального фонду – 2,2 трильйона гривень. Граничний обсяг дефіциту держбюджету зросте до 1,09 трильйона гривень, що співставно із усіма видатками держбюджету на рік, які планувалися до початку повномасштабної війни.

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Як повідомлялося, за даними Міноборони, за липень грошові виплати українським військовим зростуть на 15% і складуть близько 70 млрд грн після 63 млрд грн у червні та 65,2 млрд грн – за травень. При цьому минулого року в держбюджеті на 2022 рік на Міноборони в цілому було закладено 130 млрд грн.

При цьому міністр фінансів Сергій Марченко наголошував, що уряд України не може використовувати грантові і кредитні кошти західних партнерів на військові потреби. Тому в умовах зростання видатків на оборону та падіння податкових надходжень виникає потреба у фінансування дефіциту держбюджету за допомогою викупу облігацій уряду Національним банком.

Раніше Нацбанк неодноразово наголошував не необхідності підвищення дохідності за гривневими облігаціями Міністерства фінансів з метою збільшити обсяги ринкових запозичень, що дозволить зменшити обсяги купівлі військових ОВДП за рахунок емісії гривні.

Своєю чергою Міністерство фінансів не бачить можливості підвищити ставки за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) до рівня облікової ставки Нацбанку, однак заявляє про готовність шукати компроміс з інвесторами.

Автор: 

бюджет (1820) держбюджет (1585) законопроєкт (1683) Слуга народу (188)


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Топ коментарі
+7
На ВІДНОВЛЕННЯ РАКЕТНОЇ ПРОГРАМИ України скільки виділили грошей?!!
Знаю та переконаний, що крім ЗСУ немає сенсу збільшувати грошове забезпечення нікОму.
Економіка перелаштована на "воєнні рейки"?
Знову зє-банати влаштовують бенкет під час чуми...
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08.08.2022 16:10
+1
Такі питання треба вирішувати в Трускавці...
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08.08.2022 16:56
+1
та заодно підвищити виплати собі та на своїх помічників
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08.08.2022 17:48
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На ВІДНОВЛЕННЯ РАКЕТНОЇ ПРОГРАМИ України скільки виділили грошей?!!
Знаю та переконаний, що крім ЗСУ немає сенсу збільшувати грошове забезпечення нікОму.
Економіка перелаштована на "воєнні рейки"?
Знову зє-банати влаштовують бенкет під час чуми...
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08.08.2022 16:10 Відповісти
Просто оголосити війну. Шмарклю геть!
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08.08.2022 19:21 Відповісти
просто сіді на бутилкє молча
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08.08.2022 22:26 Відповісти
Такі питання треба вирішувати в Трускавці...
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08.08.2022 16:56 Відповісти
та заодно підвищити виплати собі та на своїх помічників
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08.08.2022 17:48 Відповісти
надо бы такие долговые обязательства брать\давать под залог личного имущества тех, кто их берет + родственников и знакомых. они же все просчитали, верно? экономику изучали, наверное. а тут вообще война с оккупантами - святое дело, последнего не пожалеют, да?
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08.08.2022 19:42 Відповісти
а военным не помещало бы личное оружие продавать по факту. можно и танки\гаубицы, если денег нет, натурой так сказать. потом пригодится, да и инфляция опять же не так сильно повлияет. да и бизнес пойдет в перспективе, наверное. да и хрен кого потом пропустят так просто до Киева.
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08.08.2022 19:49 Відповісти
друкуванням грошей війну не виграти, це буде катастрофа
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09.08.2022 09:16 Відповісти
З/п Верховній Зраді збільшити втричі!
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09.08.2022 10:47 Відповісти
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09.08.2022 11:09 Відповісти
"Набудувались" курви так, що власну армію фінансово утримують на позики, годують, одягають бізнес і волонтери, а озброєнням забезпечує тільки Захід.
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09.08.2022 11:14 Відповісти

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