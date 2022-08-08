Німеччина обіцяє пришвидшили виділення Україні траншу на 8 мільярдів євро від ЄС

Німеччина підтримує надання Україні макрофінансової допомоги від Європейського Союзу та започаткування нової спеціальної програми з Міжнародним валютним фондом.

Про це федеральний міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив під час онлайн-розмови з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем та міністром фінансів Сергієм Марченком, повідомляє пресслужба українського уряду.

"Навесні Європейська комісія ухвалила рішення про надання 9 млрд євро макрофінансової підтримки. 1 млрд євро ми вже отримали й очікуємо наступних 8 млрд євро. Сподіваємося на тверду підтримку цього рішення з боку партнерів, адже такі кошти для нас критично необхідні", – цитує пресслужба Шмигаля.

Голова уряду також повідомив, що минулого тижня Україна подала офіційну пропозицію Міжнародному валютному фонду щодо започаткування нової спеціальної програми МВФ.

"У п’ятницю лист був надісланий голові Фонду. Розраховуємо отримати відповідну допомогу від МВФ уже в листопаді-грудні цього року", — сказав Шмигаль.

Крістіан Лінднер зі свого боку запевнив, що Німеччина буде сприяти швидкому отриманню Україною наступних 8 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС та візьме на себе лідерство в цьому процесі. Крім того, Німеччина, за його словами, підтримує розпочаті Урядом України процедури з відтермінування виплати боргів й зусилля в напрямку започаткування спеціальної програми з МВФ.

Як повідомлялося, за даними європейських ЗМІ, саме Німеччина блокувала надання другої частини ухваленого наприкінці червня пакету допомоги у розмірі 8 млрд євро.

Водночас на початку серпня агентство Reuters з посиланням на джерело в уряді Німеччини повідомляло, що Європейський Союз попри труднощі має намір виділити Україні другий транш макрофінансової допомоги в розмірі 8 млрд євро до вересня.