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Новини
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Україна подала офіційний запит до МВФ для отримання нової кредитної програми, – Шмигаль

мвф

Минулого тижня Україна подала офіційну пропозицію Міжнародному валютному фонду (МВФ) про започаткування нової спеціальної програми фінансування.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль завив під час онлайн-розмови з федеральним міністром фінансів Німеччини Крістіаном Лінднером, повідомляє пресслужба українського уряду.

"У п’ятницю лист був надісланий голові Фонду. Розраховуємо отримати відповідну допомогу від МВФ уже в листопаді-грудні цього року", – сказав Шмигаль.

Своєю чергою Крістіан Лінднер запевнив, що Німеччина буде сприяти швидкому отриманню Україною наступних 8 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС, а також підтримує розпочаті урядом України процедури з відтермінування виплати боргів й зусилля в напрямку започаткування спеціальної програми з МВФ.

Як повідомлялося, наприкінці липня голова Національного банку Кирило Шевченко розповідав, що країна хоче до кінця року укласти угоду з Міжнародним валютним фондом на суму $15-20 млрд, що має допомогти відновленню зруйнованої війною національної економіки.

Шевченко висловив сподівання, що МВФ надасть Україні до $20 млрд на термін до двох-трьох років у формі угоди Stand-by (SBA) або механізму розширеного фінансування (EFF). Така програма, обсягом $20 млрд, може стати другою за величиною позикою від МВФ після Аргентини.

Автор: 

кредит (3299) МВФ (1752) Шмигаль Денис (1508)


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жодної копійки зеленим піdарасам!!! ЖОДНОЇ!!! все вкрадуть, просруть і проїbуть!!!
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08.08.2022 16:41 Відповісти
ОТ ЗАРАЗ ТАКЕ ЦІКАВЕ ПИТАННЯ - НА ХРЄН НАМ У ТАКОМУ ВИПАДКУ ТАКА Зе ВЛАДА,
ТИМ ПАЧЕ ТАКА УКРАЇНОФОБСЬКА. КРЕДИТИ МВФ ПОРОХУ БИСТРІШЕ НАДАДУТЬ
НІЖ ВОРОВИТІЙ Зе ВЛАДІ, БО ДОВІРИ ЙОМУ БІЛЬШЕ У ЗАХОДУ
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08.08.2022 17:33 Відповісти

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