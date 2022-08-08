Україна подала офіційний запит до МВФ для отримання нової кредитної програми, – Шмигаль

Минулого тижня Україна подала офіційну пропозицію Міжнародному валютному фонду (МВФ) про започаткування нової спеціальної програми фінансування.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль завив під час онлайн-розмови з федеральним міністром фінансів Німеччини Крістіаном Лінднером, повідомляє пресслужба українського уряду.

"У п’ятницю лист був надісланий голові Фонду. Розраховуємо отримати відповідну допомогу від МВФ уже в листопаді-грудні цього року", – сказав Шмигаль.

Своєю чергою Крістіан Лінднер запевнив, що Німеччина буде сприяти швидкому отриманню Україною наступних 8 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС, а також підтримує розпочаті урядом України процедури з відтермінування виплати боргів й зусилля в напрямку започаткування спеціальної програми з МВФ.

Як повідомлялося, наприкінці липня голова Національного банку Кирило Шевченко розповідав, що країна хоче до кінця року укласти угоду з Міжнародним валютним фондом на суму $15-20 млрд, що має допомогти відновленню зруйнованої війною національної економіки.

Шевченко висловив сподівання, що МВФ надасть Україні до $20 млрд на термін до двох-трьох років у формі угоди Stand-by (SBA) або механізму розширеного фінансування (EFF). Така програма, обсягом $20 млрд, може стати другою за величиною позикою від МВФ після Аргентини.