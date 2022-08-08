Голова "Енергоатому" заявив про ризик "блекауту" на Запорізькій АЕС через обстріли

Запорізька АЕС зараз пов’язана з енергосистемою України однією працюючою лінією електропередачі і у разі її пошкодження російськими окупантами станція перейде в режим "блекауту".

Про це президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив у ефірі національного телемарафону, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Поки що становить велику загрозу для Запорізької АЕС у період обстрілів той факт, що росіяни пошкодили лінії, які зв'язують станцію із Запорізькою ТЕС та енергосистемою України. І зараз ЗАЕС пов'язана з енергосистемою лише однією лінією і це дуже небезпечно для такого ядерного об'єкта", – сказав Котін.

За його словами, у разі пошкодження всіх ліній ЗАЕС вимушено перейде у режим "блекауту", що вкрай небезпечно щодо збереження в безпечному стані ядерного палива на об'єкті.

"Якщо будуть пошкоджені всі лінії, станція перейде в режим блекауту – повного знеструмлення, і ця ситуація вже дуже небезпечна з точки зору збереження в безпечному стані ядерного палива в реакторах та басейнах витримки", – заявив глава "Енергоатому".

Детальніше про ситуацію на ЗАЕС читайте у матеріалі БізнесЦензор: Як окупанти можуть використати Запорізьку АЕС

Як повідомлялося, 5 серпня російські терористи обстріляли Запорізьку АЕС із реактивних систем залпового вогню: зафіксовано "прильоти" безпосередньо на майданчик станції, біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор.

"Вони поцілили у високовольтну лінію зв’язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС. У результаті її було пошкоджено, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, увімкнулись дизель-генератори. Наразі цей блок розвантажено та відключено від енергомережі", – заявляли в "Енергоатомі".

Крім того, 6 серпня окупанти ракетами обстріляли Енергодар, влучили по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.

За останніми даними Міжнародного агентства з ядерної енергії, з 14 липня ЗАЕС почала працювати трьома блоками. До цього з моменту захоплення російськими окупантами 4 березня вона працювала двома блоками з шести.