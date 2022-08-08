Україна закликала направити місію МАГАТЕ на захоплену росіянами Запорізьку АЕС, – омбудсмен

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав генерального секретаря ООН та МАГАТЕ направити безпекову місію на захоплену росіянами Запорізьку АЕС.

Про це йдеться у заяві омбудсмена в Telegram.

"Вчергове закликаю генерального секретаря ООН, МАГАТЕ і всю світову спільноту вжити можливих заходів для направлення безпекової місії на Запорізьку АЕС, повністю демілітаризувати територію АЕС та надати гарантії безпеки співробітникам атомної станції та мешканцям міста Енергодар для обслуговування станції. Сьогодні підготовлено та відправлено відповідні листи", – наголосив Лубінець.

Омбудсмен наголосив, що Росія продовжує акти ядерного тероризму щодо об’єктів ЗАЕС та її персоналу.

Він нагадав, що, за інформацією Головного управління розвідки та "Енергоатома", російські війська замінували територію ЗАЕС, а окремі співробітники станції піддаються катуванням і насильницьким зникненням, їм надходять погрози, що загрожує життю співробітників і перешкоджає нормальній роботі об’єкта.

Омбудсмен заявив про кричущу загрозу від перебування російських військових на ЗАЕС не лише для десятків мільйонів українців, а й для усього світу.

"Руйнівні наслідки ядерного тероризму та поширення радіоактивності не "поважають" державні кордони, а радіоактивні викиди розповсюджуються неконтрольовано, наслідки радіоактивного забруднення залишаються на десятки років", – наголосив Лубінець.

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Як повідомлялося, 5 серпня російські терористи обстріляли Запорізьку АЕС із реактивних систем залпового вогню: зафіксовано "прильоти" безпосередньо на майданчик станції, біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор.

"Вони поцілили у високовольтну лінію зв’язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС. У результаті її було пошкоджено, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, увімкнулись дизель-генератори. Наразі цей блок розвантажено та відключено від енергомережі", – заявляли в "Енергоатомі".

Крім того, 6 серпня окупанти ракетами обстріляли Енергодар, влучили по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.

За останніми даними Міжнародного агентства з ядерної енергії, з 14 липня ЗАЕС почала працювати трьома блоками. До цього з моменту захоплення російськими окупантами 4 березня вона працювала двома блоками з шести.