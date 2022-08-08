"Укртелеком" Ахметова готує позов проти Росії для компенсації за втрачені через війну активи

Компанія "Укртелеком" Ріната Ахметова готує позов проти Росії з вимогою компенсувати збитки та вартість зруйнованого, пошкодженого та втраченого майна, які оцінюються наразі у 450 млн грн.

Про це директор зі стратегії та розвитку бізнесу компанії Ігор Яремчук повідомив у інтерв’ю галузевому виданню SPEKA.

"Це справедлива вартість активів, які розташовані на тимчасово окупованих територіях, де ми були вимушені зупинити господарську діяльність. Ця сума може зрости, адже нині триває фіксація та оцінювання збитків, завданих активам компанії на підконтрольних Україні територіях", – уточнив топменеджер компанії.

Він додав, що з цією метою "Укртелеком" створив комісії, які готують матеріали для подання судових позовів як в Україні, так і в Європі.

"АТ "Укртелеком" як частина групи SCM буде неодмінно позиватися до суду з вимогою компенсувати збитки та вартість зруйнованого, пошкодженого та втраченого майна через повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну", – сказав Яремчук.

Він уточнив, що сума 450 млн грн не враховує неотриманий через зупинення господарської діяльності операційний прибуток (EBITDA), який на сьогодні становить щонайменше 14 млн грн на місяць.

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Як повідомлялося, у червні Ахметов подав позов проти Російської Федерації до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) щодо компенсації за порушення його прав власності під час воєнної агресії РФ проти України.

Для представництва інтересів у суді холдинг SCM Ахметова найняв міжнародну юридичну фірму Covington & Burling LLP. В SCM уточнювали, що точна сума компенсації ще не може бути визначена через війну, однак передбачається, що РФ має виплатити йому мільярди доларів за порушення його прав людини.

Раніше Рінат Ахметов оцінив збитки через повномасштабну війну з Росією у $20 млрд. Зокрема, за його словами, довоєнна капіталізація двох маріупольських металургійних заводів – "Азовсталі" та "ММК ім.Ілліча" становила близько $10 млрд.