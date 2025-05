Японська корпорація SoftBank отримала $23 мільярди збитків через падіння акцій технологічних компаній

Японська корпорація SoftBank звітує про рекордні збитки у розмірі $23,4 млрд за другий квартал через спад у сфері технологій.

Зокрема, збитки підрозділу Vision Fund за квітень-червень досягли $17,2 млрд після рекордних збитків у $16,3 млрд у попередньому кварталі, повідомляє "Forbes Україна" із посиланням на Bloomberg.

SoftBank також повідомив про збитки у розмірі понад $6 млрд через ослаблення єни.

Світові ціни на акції продовжували знижуватися протягом червня, що негативно вплинуло на оцінку ключових публічних активів SoftBank, таких як Uber Technologies Inc. та Coupang Inc.

SoftBank уточнив, що втрати Vision Fund включають понад $2 млрд для Coupang, $2,7 млрд для SenseTime Group Ltd. та $1,6 млрд для DoorDash Inc. Компанія також вказує на падіння AutoStore Holdings та WeWork Inc.

Акції самого SoftBank близькі до показників, що були пʼять років тому, ще до запуску Vision Fund, незважаючи на серію агресивних програм зворотного викупу.

Як зауважує Bloomberg, це найсерйозніша невдача для засновника корпорації Масайосі Сона з того часу, як він переорієнтував свою компанію, щоб зосередитися на інвестиціях у технології.

Найбільший у світі технологічний фонд Vision Fund володіє великими частками у сотнях технологічних стартапів. Але низька оцінка технологій зменшує здатність SoftBank перетворювати публічні лістинги її портфельних компаній на ліквідність, щоб підживлювати подальші великі ставки.

У лютому Nvidia офіційно відмовилася від придбання компанії ARM Limited, розробника однойменної процесорної архітектури, в японського холдингу SoftBank, повідомляло видання Financial Times. Угода на $66 млрд не відбулася через тиск регуляторів.