Оцінка інвестиційної привабливості України впала через війну до мінімуму з 2013 року, – опитування ЄБА

Індекс інвестиційної привабливості України у першій половині 2022 року впав на пів пункту та склав 2,17 бала з 5-ти можливих, що є найнижчим значенням із 2013 року.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією (ЄБА).

В організації зазначають, що пів року тому показник індексу складав 2,73 бала, під час активної фази пандемії Covid-19 Індекс знижувався до 2,4 бала, а за часів Євромайдану – до 1,8 бала, що досі є найнижчим значенням за увесь час проведення дослідження.

"Варто зазначити, що одразу після Революції гідності Індекс показав відчутний стрибок та подальше зростання, тож маємо надію на аналогічну динаміку по завершенню війни", – зазначається у повідомленні.

Водночас у ЄБА констатують, що оцінка генеральними директорами інвестиційного середовища в Україні очікувано погіршилась – вкрай несприятливим його вважають 53% топменеджерів, порівняно із 5% пів року раніше. Ще 34% вважають інвестиційне середовище в Україні скоріше несприятливим. Нейтрально оцінюють поточний інвестклімат 9% директорів, і ще 4% вважають його сприятливим.

Оцінка піврічної динаміки інвестклімату також відчутно погіршилася. Негативну динаміку спостерігають 79% інвесторів, ще 17% вважають, що діловий клімат не зазнав суттєвих змін.

При цьому тільки 38% опитаних очікують подальшого погіршення ситуації у наступні шість місяців, тоді як 36% вважають, що інвестклімат не зазнає суттєвих змін, а 26% прогнозують його покращення до кінця року.

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Попри війну, 91% компаній Асоціації планують продовжувати працювати на ринку України, а 55% збираються інвестувати в Україну навіть у воєнний час. Крім того, 12% вважають, що новим інвесторам буде вигідно заходити в Україну цього року, хоча інші 57% респондентів з цим не погоджуються.

"Військова агресія Росії проти України очікувано очолила перелік факторів, що негативно вплинули на інвестиційних клімат, на другому місці опинилась корупція, на третьому – слабка судова система. Водночас негативний вплив Соvid-19 гендиректори оцінили як мінімальний та поставили на останнє місце у цьому списку", – зазначається у повідомленні.

Серед позитивних змін бізнес-лідери найвище оцінили надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС, скасування мит і квот на український експорт та "транспортний безвіз" з ЄС.

Європейська Бізнес Асоціація проводить дослідження "Індекс інвестиційної привабливості України" з 2008 року. За всю історію вимірювання Індекс жодного разу не сягнув позитивної зони – вище 4 балів. У поточній хвилі опитування взяли участь 102 директори найбільших міжнародних та українських компаній.