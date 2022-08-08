США надасть Україні новий пакет військової допомоги на $1 мільярд, – Пентагон

Президент США Джо Байден санкціонував додатковий пакет допомоги на суму до $1 млрд для задоволення критично важливих потреб України в галузі безпеки та оборони.

Про це заявив прессекретар Пентагону Тодд Брессейл, передає Інтерфакс-Україна.

Як зазначається у повідомленні Міністерства оборони США, цей пакет є найбільшим одноразовим вилученням зброї та техніки США.

Пакет включить додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, 75 тис. артилерійських снарядів калібру 155-мм, 20 мінометних систем калібру 120 мм і 20 тис. боєприпасів до них, боєприпасів AT4, 50 броньованих медичних автомобілів, протипіхотні боєприпаси Claymore, вибухові речовини С-4, підривні боєприпаси та підривне обладнання, а також медичне приладдя, у тому числі аптечки, бинти, монітори та інше обладнання.

Загалом з моменту приходу до влади президента Байдена США виділили Україні близько $9,8 млрд допомоги в галузі безпеки. Із 2014 року США виділили Україні понад $11,8 млрд військової допомоги.

"Щоб задовольнити зростаючі потреби України на полі бою, Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні ключові можливості для того, щоб змінити ситуацію", – наголосили в міністерстві.

Раніше повідомлялося, що Адміністрація президента США оголосила про новий пакет оборонної допомоги Україні на суму до $550 млн.