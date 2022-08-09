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У США видали ордер на арешт літака російського олігарха вартістю $90 мільйонів

скоч

Федеральна прокуратура Південного округу Нью-Йорка, заявила, що суддя видав ордер на арешт літака Airbus, вартістю $90 млн, що належить російському олігарху Андрію Скочу, який перебуває під санкціями.

Про це повідомляє Голос Америки.

За словами американських прокурорів, Скоч володіє літаком через підставні компанії та трасти, пов'язані з його близькою подругою. Платежі в доларах США за реєстрацію та страхування літака продовжували здійснюватись у період з 2018 по 2021 рік, незважаючи на санкції.

Згідно з судовими документами, літак наразі перебуває у Казахстані.

Андрій Скоч – мільярдер та депутат Держдуми РФ від "Єдиної Росії". Спочатку він потрапив під санкції Мінфіну США у 2018 році за передбачувані зв'язки з російськими організованими злочинними угрупованнями. Після вторгнення Росії в Україну управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) ввело проти Скоча нові санкції.

За даними Forbes, Скоч є діловим партнером олігарха Алішера Усманова. Серед активів Скоча – 61,5% акцій аеропорту Внуково. Також його родина володіє 98-метровою яхтою вартістю $135 млн, яка у червні кинула якір у порту Дубая.

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росія (14400) літак (666) санкції (4481) США (4968)


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