Фонд гарантування виставив на продаж будівлю центрального офісу банку "Земельний капітал" за 14 мільйонів

У системі Prozorro.Продажі 23 серпня відбудеться аукціон з продажу приміщення головного офісу АТ "КБ "Земельний капітал", що ліквідується.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізосіб.

Зазначається, що одним лотом на торги виставлено приміщення у Центральному районі м. Дніпра за адресою: просп. Пушкіна, 15. Лот включає нежитлові приміщення на першому поверсі житлового будинку загальною площею 770,5 кв. м, ґанок загальною площею 11,7 кв. м та основні засоби.

Початкова ціна реалізації лоту – 14,4 млн грн.

Торги відбудуться за класичною (англійською) моделлю аукціону. Участь в аукціонах можуть взяти юридичні та фізичні особи, окрім РФ або осіб, пов'язаних з державою-агресором.

Кошти, отримані від продажу активів, Фонд спрямує на розрахунки з кредиторами АТ "КБ "Земельний капітал".

Як повідомлялося, Національний банк України (НБУ) 9 вересня ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку "Земельний капітал".

11 серпня Нацбанк відніс АТ "КБ "Земельний Капітал" до категорії неплатоспроможних у зв'язку з невиконанням у встановлений термін своїх зобов'язань перед вкладниками та іншими кредиторами через брак коштів.

Банк з 1 липня був віднесений до категорії проблемних у зв'язку із порушенням ним нормативів ліквідності, проте його власник не надав фінансової підтримки банку.

За даними НБУ на 1 січня 2021 року, колишній міністр вугільної промисловості Віктор Тополов контролює 94,43% акцій банку, який він придбав у 2016 році.