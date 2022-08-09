Ще два судна з українським зерном вийшли з порту "Чорноморськ"

Із порту "Чорноморськ" у вівторок вирушили ще два судна: Ocean Lion прямує до Південної Кореї з вантажем кукурудзи, Rahmi Yagci з вантажем соняшникового шроту до Стамбула.

Про це повідомляє міноборони Туреччини у Twitter.

"Сьогодні вранці судно під прапором Ліберії Ocean Lion вирушило з "Чорноморська" до Південної Кореї з 64 720 тоннами кукурудзи, судно під прапором Туреччини Rahmi Yagci також вирушило з "Чорноморська", щоб доставити 5 300 тонн соняшникового шроту до Стамбула", – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що огляд чотирьох суден, які вночі стали на якір в районі Ахиркапи, буде проведено в найближчі години.

Як повідомлялося, кораблі, які експортують українське зерно Чорним морем, захищені спеціальною буферною зоною в 10 морських миль (близько 18,5 км).

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".