Ймовірно фейкова "заява" російського генерала відволікає увагу від реальної загрози для ЗАЕС, – ISW

Поява і поширення ймовірно фейкової заяви російського генерала щодо загрози підриву Запорізької АЕС військами РФ має на меті відволікти увагу від реальних ризиків ядерної катастрофи на найбільшій атомній електростанції Європи, що може бути спричинена діями Росії.

Про це заявив американський Інститут вивчення війни (ISW), передає Радіо Свобода.

"Російські війська продовжують здійснювати атаки з ядерних реакторів станції і зберігати військове обладнання біля них, ймовірно, щоб зіграти на побоюваннях Заходу щодо ядерної катастрофи і зменшити бажання Заходу надавати додаткову військову підтримку Україні", – йдеться у звіті ISW.

Напередодні в НАЕК "Енергоатом" повідомили, що російські військові заявили про готовність підірвати заміновану Запорізьку атомну електростанцію. При цьому в компанії послалися на заяву "начальника військ радіаційного, хімічного і біологічного захисту ЗС РФ генерал-майора Валерія Васильєва, що зараз командує гарнізоном ЗАЕС". Він нібито заявив, що "тут буде або російська земля, або випалена пустеля".

Російські телеграм-канали із посиланням на Міноборони РФ назвали цю інформацію фейком, заявивши, що Васильєв не обіймає згадану посаду і перебуває не в Україні, а в Узбекистані.

Водночас мер Енергодара Дмитро Орлов заявив, що Васильєв протягом трьох місяців віддавав накази завдавати ударів по Енергодару і Мелітополю.

"Незалежно від походження (чи існування) оригінальної публікації, повідомлення є ненадійним. Воно є непрямим і не претендує на цитування офіційної заяви чи заяви, зробленої на будь-якому офіційному російському новинному чи урядовому веб-сайті. Ці ймовірні спотворення інформації відволікають увагу від цілком реальних ризиків мілітаризації Росією Запорізької АЕС, що може включати мінування станції і майже напевно – небезпечне зберігання військового озброєння поблизу ядерних реакторів і сховищ ядерних відходів", – наголосили в ISW.

Як повідомлялося, 5 серпня російські терористи обстріляли Запорізьку АЕС із реактивних систем залпового вогню: зафіксовано "прильоти" безпосередньо на майданчик станції, біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор.

"Вони поцілили у високовольтну лінію зв’язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС. У результаті її було пошкоджено, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, увімкнулись дизель-генератори. Наразі цей блок розвантажено та відключено від енергомережі", – зазначили в "Енергоатомі".

Крім того, 6 серпня окупанти ракетами обстріляли Енергодар, влучили по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.

Детальніше про ситуацію на ЗАЕС читайте у матеріалі БізнесЦензор: Як окупанти можуть використати Запорізьку АЕС

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.