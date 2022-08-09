БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
2 233 4

Ймовірно фейкова "заява" російського генерала відволікає увагу від реальної загрози для ЗАЕС, – ISW

орки,енергодар,окупанти,заес,арміярф,окупант,аес,рашисти,рашист,орк

Поява і поширення ймовірно фейкової заяви російського генерала щодо загрози підриву Запорізької АЕС військами РФ має на меті відволікти увагу від реальних ризиків ядерної катастрофи на найбільшій атомній електростанції Європи, що може бути спричинена діями Росії.

Про це заявив американський Інститут вивчення війни (ISW), передає Радіо Свобода.

"Російські війська продовжують здійснювати атаки з ядерних реакторів станції і зберігати військове обладнання біля них, ймовірно, щоб зіграти на побоюваннях Заходу щодо ядерної катастрофи і зменшити бажання Заходу надавати додаткову військову підтримку Україні", – йдеться у звіті ISW.

Напередодні в НАЕК "Енергоатом" повідомили, що російські військові заявили про готовність підірвати заміновану Запорізьку атомну електростанцію. При цьому в компанії послалися на заяву "начальника військ радіаційного, хімічного і біологічного захисту ЗС РФ генерал-майора Валерія Васильєва, що зараз командує гарнізоном ЗАЕС". Він нібито заявив, що "тут буде або російська земля, або випалена пустеля".

Російські телеграм-канали із посиланням на Міноборони РФ назвали цю інформацію фейком, заявивши, що Васильєв не обіймає згадану посаду і перебуває не в Україні, а в Узбекистані.

Водночас мер Енергодара Дмитро Орлов заявив, що Васильєв протягом трьох місяців віддавав накази завдавати ударів по Енергодару і Мелітополю.

"Незалежно від походження (чи існування) оригінальної публікації, повідомлення є ненадійним. Воно є непрямим і не претендує на цитування офіційної заяви чи заяви, зробленої на будь-якому офіційному російському новинному чи урядовому веб-сайті. Ці ймовірні спотворення інформації відволікають увагу від цілком реальних ризиків мілітаризації Росією Запорізької АЕС, що може включати мінування станції і майже напевно – небезпечне зберігання військового озброєння поблизу ядерних реакторів і сховищ ядерних відходів", – наголосили в ISW.

Як повідомлялося, 5 серпня російські терористи обстріляли Запорізьку АЕС із реактивних систем залпового вогню: зафіксовано "прильоти" безпосередньо на майданчик станції, біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор.

"Вони поцілили у високовольтну лінію зв’язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС. У результаті її було пошкоджено, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, увімкнулись дизель-генератори. Наразі цей блок розвантажено та відключено від енергомережі", – зазначили в "Енергоатомі".

Крім того, 6 серпня окупанти ракетами обстріляли Енергодар, влучили по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.

Детальніше про ситуацію на ЗАЕС читайте у матеріалі БізнесЦензор: Як окупанти можуть використати Запорізьку АЕС

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.

Автор: 

росія (14400) Енергоатом (1207) Запорізька АЕС (348) атака на ЗАЕС (48)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чем быстрее взорвут , тем быстрее Запад по настоящему вступит в войну
показати весь коментар
09.08.2022 14:06 Відповісти
может тебе в Хайфе и все равно, а нам нет, т.к. в случае взрыва крупнейшей в европе АЭС будет уничтожена как сама крупнейшая в Европе АЭС (наша, кстати), но и Запорожье, Никополь и засрана радиацей минимум вся Запорожская область. Ну и Днепр, т.к. станция стоит прямо на Днепре.
показати весь коментар
09.08.2022 15:31 Відповісти
То есть заява росгенерала что он готов взорвать станцию - это фейк.
А правда - то, что Россия заминировала станцию и есть опасность подрыва взрывчатки, что может вызвать взрыв станции.
и в чем разница?
ничо не поняла.
показати весь коментар
09.08.2022 15:29 Відповісти
Рашисти контролюють ЗАЕС, у них 10к заручників з числа працівників, а ЗСУ на разі не може відбити назад. Тепер рашка може генерувати любу хрінь з погрозами і ультиматумами, шантажувати, а в будь-яких ексцесах буде винуватити нас.
показати весь коментар
09.08.2022 16:16 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 