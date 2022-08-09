Україна експортувала з початку дії "зернової угоди" понад 370 тисяч тонн агропродукції

За дев’ять днів роботи "зернового коридору" з українських портів вийшло 12 суден, які вивезли більш ніж 370 тис. тонн агропродукції.

Про це повідомляє пресслужба ДП "Адміністрація морських портів України" у Facebook.

"За дев’ять днів роботи "зернового коридору" з українських портів вийшло 12 суден, які вивезли більш як 370 тис. тонн агропродукції до 7 країн світу та одне судно зайшло до порту Чорноморськ під навантаження", – йдеться у повідомленні.

У пресслужбі додали, що сьогодні вранці із порту "Чорноморськ" вийшли два судна із загальним вантажем 70 тис. тонн продовольства.

"Планомірно рухаємось до наміченого амбітного плану – перевалки 3 та більше мільйонів тонн продовольства на місяць через порти великої Одеси", – зазначив керівник АМПУ Олексій Востріков.

Як повідомлялося, кораблі, які експортують українське зерно Чорним морем, захищені спеціальною буферною зоною в 10 морських миль (близько 18,5 км).

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".

1 серпня із Одеського порту вийшло перше за час повномасштабної війни судно, завантажене українським зерном – Razoni, яке під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі у Лівані. На борту судна перебуває 26 тис. тонн української кукурудзи.