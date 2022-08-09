Німецька економіка втратить 260 мільярдів євро до 2030 року через війну в Україні, – дослідження

Згідно з дослідженням Інституту дослідження зайнятості (IAB), економіка Німеччини втратить 260 млрд євро доданої вартості до 2030 року через війну в Україні та високі ціни на енергоносії.

Про це пише Zeit, передає Європейська правда.

У дослідженні йдеться, що валовий внутрішній продукт (ВВП) Німеччини з поправкою на ціни наступного року буде нижчим на 1,7%, а зайнятих буде менше на 240 тисяч осіб.

Очікується, що рівень зайнятості залишатиметься приблизно на такому ж рівні до 2026 року, коли експансивні заходи поступово почнуть переважувати негативні наслідки та призведуть до збільшення приблизно на 60 тисяч зайнятих у 2030 році.

Однією з найбільш постраждалих буде індустрія гостинності, яка вже сильно втратила від пандемії коронавірусу та, ймовірно, відчує на собі зниження купівельної спроможності споживачів.

Енергоємні сектори, такі як хімічна промисловість і виробництво металу, також можуть особливо постраждати.

Згідно з дослідженням, якби ціни на енергоносії, які наразі зросли на 160%, знову подвоїлися, економічний обсяг Німеччини у 2023 році був би майже на 4% нижчим, ніж був би без війни.