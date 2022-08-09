Експорт зернових принесе аграріям мінімум $20 мільярдів до кінця року, – Мінагрополітики

Враховуючи середньостатистичні ціни на світовому продовольчому ринку, Україна очікує отримати цьогоріч мінімум $20 млрд від експорту зернових.

Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, передає пресслужба Мінагрополітики.

Зокрема, він зауважив, що зерновий коридор, який уже фактично запрацював у двосторонньому напрямку безпосередньо цьому сприятиме.

Висоцький зазначив, що іноземний балкер Fulmar S, яке вчора перше прибуло до порту "Чорноморськ" з початку війни, це тільки початок реалізації Стамбульської конвенції.

"Ми маємо десятки заявок від інших країн. І це є підтвердженням того, що власники суден і трейдери вірять, що під міжнародним патронатом буде виконана зернова угода. Світ потребує продовольства з України. І ця потреба, і величезний попит дають віру в те, що двосторонній режим буде тільки зростати. Це відбуватиметься не через місяці, а в найближчі тижні", – зазначив перший заступник міністра.

За його словами, три українські порти зможуть обслуговувати від 80-ти суден на місяць. Тобто це як мінімум по одному судну з кожного порту.

"Йдеться про 3-3,5 млн тонн продукції в місяць. На сьогодні це досить оптимістичний показник. І це позитивний сигнал для вирівнювання цін на внутрішньому ринку з умовою покриття собівартості, щоб фермери могли продовжувати операційну діяльність і з упевненістю дивитися в осінньо-польові роботи, які вже активно розпочнуться буквально за декілька тижнів", – підсумував Висоцький.

Як повідомлялося, за дев’ять днів роботи "зернового коридору" з українських портів вийшло 12 суден, які вивезли більш ніж 370 тис. тонн агропродукції.

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".