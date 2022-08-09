Виплати за внутрішнім боргом з початку великої війни перевищили запозичення на 40 мільярдів

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну обсяг сплачених урядом коштів на погашення внутрішніх боргових інструментів на 40,37 млрд грн перевищує обсяг залучених Мінфіном коштів на аукціонах із продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це свідчать дані депозитарію Національного банку України (НБУ), повідомдяє пресслужба регулятора.

Зокрема, з 24 лютого до 7 серпня 2022 року уряд спрямував на погашення внутрішніх державних облігацій 125 млрд грн, $1,54 млрд та 168 млн євро, а залучив від розміщення нових внутрішніх боргових інструментів на аукціонах 95,17 млрд грн, $908,7 млн та 383,5 млн євро.

Нацбанк зауважує, що з квітня обсяг отриманих урядом коштів на аукціонах із продажу ОВДП був нижчим за суму погашень за відповідними інструментами. Зокрема:

у квітні від'ємне сальдо внутрішніх боргових операцій уряду становило 2,85 млрд грн;

у травні – 411 млн грн;

у червні – 21 млрд грн;

у липні – 17,1 млрд грн;

з початку серпня – 9,68 млрд грн.

Водночас упродовж минулого тижня дохідність за ОВДП, що розміщуються на аукціонах, не змінювалася. Загалом упродовж дії військового стану Міністерство фінансів підвищило ставки за гривневими ОВДП, що розміщуються на 12 та 14 місяців (до 14% та 16% річних відповідно), а також ставки за доларовими ОВДП, що розміщуються на 3, 6 та 12 місяців (до 3,5%, 4% та 4,5% річних).

Натомість дохідність за короткими гривневими ОВДП не змінювалася з початку повномасштабної війни та становила від 9,5% до 10% річних, як і за військовими ОВДП, номінованими у євро (2,5% річних для усіх термінів погашення).

Як повідомлялося, Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 2 серпня, змогло розмістити номіновані у гривні облігації на 3,11 млрд грн.

Попереднього тижня Мінфін зміг збільшити надходження від продажу ОВДП до 9,87 млрд грн (у еквіваленті) завдяки підвищенню ставок за півторарічними облігаціями у гривні до 16% річних та розміщенню валютних ОВДП.

Раніше Нацбанк неодноразово наголошував не необхідності підвищення дохідності за гривневими облігаціями Міністерства фінансів з метою збільшити обсяги ринкових запозичень, що дозволить зменшити обсяги купівлі військових ОВДП за рахунок емісії гривні.

Своєю чергою Міністерство фінансів не бачить можливості підвищити ставки за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) до рівня облікової ставки Нацбанку, однак заявляє про готовність шукати компроміс з інвесторами.