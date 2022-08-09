ДІЯРУ може зупинити дію ліцензій на експлуатацію двох блоків Запорізької АЕС

Колегія Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ) найближчим часом планує розглянути питання зупинення або внесення змін до ліцензій на експлуатацію першого та другого блоків Запорізької АЕС.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом" у Telegram.

Зазначається, що інспекція констатувала, що ведення активних бойових дій у районі розташування ЗАЕС, перебування військових РФ на майданчику атомної станції та їхні непередбачувані дії можуть призвести до низки катастрофічних наслідків.

Зокрема, до унеможливлення виконання персоналом безпосередніх функцій з керування енергоблоками, перешкоджання застосуванню додаткових технічних засобів, впроваджених на енергоблоках ЗАЕС з урахуванням досвіду аварії на АЕС Фукусіма, та перешкоджання підрозділам ДСНС України гасіння пожеж та реагування на інші можливі аварії.

Крім того, дії російських військових можуть призвести до унеможливлення захисту персоналу та населення тимчасово окупованої території в районі розташування ЗАЕС в умовах ядерної/радіаційної аварії тощо.

Також розміщення на майданчику ЗАЕС військового арсеналу може призвести до пошкодження систем та елементів, важливих для безпеки ядерних установок ЗАЕС.

"З огляду на це та відповідно до вимог чинного законодавства Колегія Держатомрегулювання ухвалила рішення про визнання дій військових рф на майданчику ЗАЕС та розміщення військової техніки з боєкомплектом, зброєю й вибухівкою безпосередньо поруч із ядерними установками актом ядерного тероризму", – йдеться у повідомленні.

ДІЯРУ також доручила "Енергоатому" у найстисліші терміни вжити заходи щодо визначення безпечної конфігурації енергоблоків ЗАЕС в умовах окупації майданчика атомної станції військовими РФ та ведення бойових дій в районі його розташування.

Як повідомлялося, 5 серпня російські терористи обстріляли Запорізьку АЕС із реактивних систем залпового вогню: зафіксовано "прильоти" безпосередньо на майданчик станції, біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор.

"Вони поцілили у високовольтну лінію зв’язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС. У результаті її було пошкоджено, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, увімкнулись дизель-генератори. Наразі цей блок розвантажено та відключено від енергомережі", – зазначили в "Енергоатомі".

Крім того, 6 серпня окупанти ракетами обстріляли Енергодар, влучили по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.

Детальніше про ситуацію на ЗАЕС читайте у матеріалі БізнесЦензор: Як окупанти можуть використати Запорізьку АЕС

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.