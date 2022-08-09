Туреччина хоче створити "енергетичний коридор" для експорту російського газу до Європи, – ЗМІ

Туреччина запропонує створити "енергетичний коридор" для вирішення енергетичної кризи в Європі на тлі скорочення постачання російського газу.

Про це повідомляє турецька щоденна газета Turkiye, передає Forbes.



За даними видання, питання обговорюватиметься, зокрема, на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) в Узбекистані, де президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виступить на запрошення президента РФ Владіміра Путіна. Захід відбудеться 15-16 вересня у Самарканді.



До саміту Ердоган відвідає Генасамблею ООН у Нью-Йорку і під час візиту до США зустрінеться з американським президентом Джо Байденом, зазначає Turkiye.



З ідеєю створення "енергетичного коридору" Анкара виступить з огляду на запуск "зернового коридору", який дозволив вивозити сільгосппродукцію з України, пише видання.

"Туреччина може відіграти активну роль у розв'язанні енергетичної кризи, яку переживають європейські країни через російське ембарго, і в цьому контексті на порядку денному може стояти питання про транспортування СПГ до Європи через Туреччину", – пише газета.

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".