Кабмін доручив спрямувати кошти від ренти на видобуток газу на його закупівлю в Україні

Міністерству фінансів доручено опрацювати механізм спрямування отриманих державою коштів від ренти на видобуток природного газу на його закупівлю у внутрішніх видобувачів.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці у Facebook. за підсумками наради щодо підготовки до опалювального сезону та стану закупівлі й закачування газу в сховища.

"Розвиток українського видобутку газу – першочергове завдання для всіх відповідальних осіб. Дав завдання Мінфіну опрацювати механізм щодо спрямування коштів, отриманих від ренти, на закупівлю газу українського видобутку", – написав Шмигаль.

Він додав, що за даними "Нафтогазу", станом на 8 серпня в підземні сховища закачано 12,2 млрд куб. м газу.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів доручив НАК "Нафтогаз України" забезпечити збільшення запасів газу у підземних сховищах (ПХГ) до початку опалювального сезону до 19 мільярдів кубометрів.

За даними ЗМІ, НАК "Нафтогаз України" потребує майже 220 млрд грн, щоб забезпечити газом наступний опалювальний сезон. Зокрема, "Нафтогаз" планує імпортувати 2,7 млрд кубометрів газу та ще 1,8 млрд кубометрів закупити на внутрішньому ринку. У минулому році "Нафтогаз" імпортував 2,5 млрд кубометрів газу на 42 млрд грн, однак з того часу ціни на газ у Європі значно зросли. При цьому українські приватні газовидобувні компанії в умовах заборони на експорт газу з України і падіння попиту хотіли б продати його "Нафтогазу", але за ринковими європейськими цінами.

Водночас міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що Україна має намір знижувати споживання газу до рівня власного видобутку.

Нагадаємо/, за минулий опалювальний сезон запаси газу в українських сховищах зменшилися з 18,7 млрд кубометрів до близько 9 млрд кубометрів.