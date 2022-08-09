Випуск металопродукції в Україні впав з початку року на 63%, – "Укрметалургпром". ІНФОГРАФІКА

Українські металургійні підприємства у січні-липні 2022 року скоротили виробництво загального прокату, за оперативними даними, на 62,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 4,23 млн тонн.

Про це йдеться в даних об'єднання "Укрметалургпром".

Зокрема, за сім місяців 2022 року вироблено:

чавуну 4,82 млн тонн (38,1% відносно січня-липня 2021 року),

сталі 4,58 млн тонн (37,9%),

прокату 4,23 млн тонн (37,3%).

За 2021 рік було вироблено 21,16 млн тонн чавуну (103,6% до 2020 року), 21,37 млн тонн сталі (103,6%), 19,08 млн тонн прокату (103,5%).

Раніше повідомлялося, що металургійні підприємства України у червні поточного року знизили виробництво сталі у 6,3 раза порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до 295 тис. тонн, посівши 36 місце у рейтингу 64 країн – основних світових виробників цієї продукції.