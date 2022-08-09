"Росатом" планує підключити окуповану Запорізьку АЕС до енергомережі Криму, – голова "Енергоатома"

Держкорпорація "Росатом" передала на окуповану російськими військами Запорізьку АЕС план перепідключення станції до Криму, який наразі реалізується окупантами.

Про це президент ДП НАЕК "Енергоатом" Петро Котін повідомив в ефірі національного телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"Фактично з четверга ми маємо погіршення ситуації на Запорізькій АЕС. Спочатку там почалося з того, що персонал "Росатому" передав на станцію спеціальну програму з перепідключення ЗАЕС до Криму і першою передумовою цієї програми є фактично пошкодження ліній зв'язку станції з енергосистемою України", – сказав Котін.

За його словами, саме цей сценарій реалізується останні три дні, коли російські окупанти пошкодили на ЗАЕС три лінії електропередач. Наразі станція працює з однією лінією видачі потужності, що є вкрай небезпечним режимом роботи АЕС.

Голова "Енергоатому" додав, для того, щоб переключити ЗАЕС на Крим, окупантам необхідно повністю знеструмити її та окуповані частини Херсонської та Запорізької областей.

"Саме це прописано у програмі, і після того як все це гаситься (знеструмлюється, – ред.), вони знову починають підключати області від підстанції в Джанкої, потім поступово доходити до Каховської і від неї вже підключати Запорізьку АЕС. І після цього ЗАЕС вже неможливо буде підключити до української енергосистеми – вона залишиться на російській частоті", – сказав Котін.

При цьому період з моменту знеструмлення Запорізької АЕС виявиться для неї найбільш небезпечним, наголосив очільник "Енергоатому".

"Ось це їх план, і вони його почали реалізовувати. Однак у той період, коли буде повністю погашено регіони та відключено ЗАЕС від енергосистеми, це найнебезпечніший режим для неї. Тому що всі 20 дизель-генераторів на Запорізькій АЕС увімкнуться, і якщо будуть будь-які відмови цього обладнання, це загрожуватиме розплавленням активних зон реактора", – резюмував голова "Енергоатому".

Він додав, що зараз ситуація на Запорізькій АЕС вже близька до передаварійної на японській "Фукусімі-1" у 2011 році.

"На ЗАЕС ми від цієї першої стадії "Фукусіми-1" вже дуже близько, бо там тільки одна лінія. Як тільки вона відключиться, станція перейде на дизелі, і після цього все залежатиме від надійності їхньої роботи та достатності того палива, яке там є для дизелів на ЗАЕС", – констатував Котін.

Читайте також: Росія заявила про відновлення ліній електропередачі на адмінкордоні з окупованим Кримом

Як повідомлялося, 5 серпня російські терористи обстріляли Запорізьку АЕС із реактивних систем залпового вогню: зафіксовано "прильоти" безпосередньо на майданчик станції, біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор.

"Вони поцілили у високовольтну лінію зв’язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС. У результаті її було пошкоджено, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, увімкнулись дизель-генератори. Наразі цей блок розвантажено та відключено від енергомережі", – заявляли в "Енергоатомі".

Крім того, 6 серпня окупанти ракетами обстріляли Енергодар, влучили по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.

За останніми даними Міжнародного агентства з ядерної енергії, з 14 липня ЗАЕС почала працювати трьома блоками. До цього з моменту захоплення російськими окупантами 4 березня вона працювала двома блоками з шести.