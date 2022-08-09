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Новини
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"Росатом" планує підключити окуповану Запорізьку АЕС до енергомережі Криму, – голова "Енергоатома"

заес,аес,запорізька

Держкорпорація "Росатом" передала на окуповану російськими військами Запорізьку АЕС план перепідключення станції до Криму, який наразі реалізується окупантами.

Про це президент ДП НАЕК "Енергоатом" Петро Котін повідомив в ефірі національного телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"Фактично з четверга ми маємо погіршення ситуації на Запорізькій АЕС. Спочатку там почалося з того, що персонал "Росатому" передав на станцію спеціальну програму з перепідключення ЗАЕС до Криму і першою передумовою цієї програми є фактично пошкодження ліній зв'язку станції з енергосистемою України", – сказав Котін.

За його словами, саме цей сценарій реалізується останні три дні, коли російські окупанти пошкодили на ЗАЕС три лінії електропередач. Наразі станція працює з однією лінією видачі потужності, що є вкрай небезпечним режимом роботи АЕС.

Голова "Енергоатому" додав, для того, щоб переключити ЗАЕС на Крим, окупантам необхідно повністю знеструмити її та окуповані частини Херсонської та Запорізької областей.

"Саме це прописано у програмі, і після того як все це гаситься (знеструмлюється, – ред.), вони знову починають підключати області від підстанції в Джанкої, потім поступово доходити до Каховської і від неї вже підключати Запорізьку АЕС. І після цього ЗАЕС вже неможливо буде підключити до української енергосистеми – вона залишиться на російській частоті", – сказав Котін.

При цьому період з моменту знеструмлення Запорізької АЕС виявиться для неї найбільш небезпечним, наголосив очільник "Енергоатому".

"Ось це їх план, і вони його почали реалізовувати. Однак у той період, коли буде повністю погашено регіони та відключено ЗАЕС від енергосистеми, це найнебезпечніший режим для неї. Тому що всі 20 дизель-генераторів на Запорізькій АЕС увімкнуться, і якщо будуть будь-які відмови цього обладнання, це загрожуватиме розплавленням активних зон реактора", – резюмував голова "Енергоатому".

Він додав, що зараз ситуація на Запорізькій АЕС вже близька до передаварійної на японській "Фукусімі-1" у 2011 році.

"На ЗАЕС ми від цієї першої стадії "Фукусіми-1" вже дуже близько, бо там тільки одна лінія. Як тільки вона відключиться, станція перейде на дизелі, і після цього все залежатиме від надійності їхньої роботи та достатності того палива, яке там є для дизелів на ЗАЕС", – констатував Котін.

Читайте також: Росія заявила про відновлення ліній електропередачі на адмінкордоні з окупованим Кримом

Як повідомлялося, 5 серпня російські терористи обстріляли Запорізьку АЕС із реактивних систем залпового вогню: зафіксовано "прильоти" безпосередньо на майданчик станції, біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор.

"Вони поцілили у високовольтну лінію зв’язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС. У результаті її було пошкоджено, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, увімкнулись дизель-генератори. Наразі цей блок розвантажено та відключено від енергомережі", – заявляли в "Енергоатомі".

Крім того, 6 серпня окупанти ракетами обстріляли Енергодар, влучили по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.

За останніми даними Міжнародного агентства з ядерної енергії, з 14 липня ЗАЕС почала працювати трьома блоками. До цього з моменту захоплення російськими окупантами 4 березня вона працювала двома блоками з шести.

Автор: 

Крим (1066) росія (14394) Енергоатом (1207) Росатом (142) Петро Котін (45) Запорізька АЕС (348)


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Топ коментарі
+5
Значит нужно ****** по подстанции в Джанкое! И некуда будет переподключать
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09.08.2022 21:30
+5
Дочекалися, що рашисти ще можуть перекинути на Крим безкоштовну електроенергію, а персонал далі буде вимушений працювати на українські зарплати.
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10.08.2022 00:24
+5
США і ЄС певне офігівають від наших про*обів і самі не знають як цей треш розрулити, бо схоже тут може бути тільки військове рішення. Рашка такий халявний "скарб" як АЕС без опору не поверне, треба не допустити цих технічних робіт шляхом знищення ліній електропередачі на Крим.
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10.08.2022 00:30
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Чому Європа мовчить,у всіх канікули?Чому наші всі мовчать?
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09.08.2022 16:53 Відповісти
США і ЄС певне офігівають від наших про*обів і самі не знають як цей треш розрулити, бо схоже тут може бути тільки військове рішення. Рашка такий халявний "скарб" як АЕС без опору не поверне, треба не допустити цих технічних робіт шляхом знищення ліній електропередачі на Крим.
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10.08.2022 00:30 Відповісти
Бо зеленим не на часі, вони бюджет пилять.
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10.08.2022 02:13 Відповісти
дебіли погрожують її підірвати, але можливо вони забули, що недалеко від кордонів з Україною знаходиться ЧОТИРИ АЕС кацапів, а саме - ростовська, курська, нововоронежська та смоленська, не потрібно нас лякати ЗАЕС
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09.08.2022 18:00 Відповісти
Тим паче МАГАТЕ не буде проти,адже стосовно ЗАЕС воно сором'язливо мовчить.
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09.08.2022 18:33 Відповісти
Значит нужно ****** по подстанции в Джанкое! И некуда будет переподключать
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09.08.2022 21:30 Відповісти
не только по Джанкую, - можно весь маршрут причесать.
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09.08.2022 22:37 Відповісти
Новые цели для химарсов обозначенны.
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09.08.2022 22:36 Відповісти
Удар по аеродрому Новофедорівки демонструє кацапам, що у ЗСУ вже Є ЧИМ ВІДПОВІСТИ.
Й не треба просити дозвіл США вдарити за >300км.
Маю підозру та радію, що таки зробили неможливе!🤔🚀👍.
Отже можемо уїб...ати й по Єйську, Ростову, КМ, Курську, Воронєжу, тощо. Де є й воєнні об'єкти, іміджево -чутливі та об'єкти критичної інфраструктури **********.
Слава Україні!
Героям слава!
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09.08.2022 23:42 Відповісти
Дочекалися, що рашисти ще можуть перекинути на Крим безкоштовну електроенергію, а персонал далі буде вимушений працювати на українські зарплати.
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10.08.2022 00:24 Відповісти
ну що-що, а план їм таки прислали, і такий гребучий, що вони одразу впали в ядерні марення і розродилися вже всім відомим зверненням про неіснуючу гідність русского охфіцера і випалену пустелю.
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10.08.2022 01:14 Відповісти
Отже, енергомережа Криму має бути знищена!
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10.08.2022 06:08 Відповісти
Раз бубочка про це домовився в омані, то чому б і ні?
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10.08.2022 07:32 Відповісти

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