Завод для виробництва безпілотників Bayraktar в Україні можуть запустити наступного року, – посол

Посол України в Туреччині Василь Боднар прогнозує, що будівництво в Україні заводу з виробництва ударних оперативно-тактичних безпілотників Bayraktar може тривати кілька місяців, а запустять його у 2023 році.

Про це Боднар заявив у ефірі національного телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"Звичайно, є певні нюанси, пов'язані із завезенням певного обладнання та з вибором компанії для будівництва, але це технічні деталі. Я думаю, що найближчого місяця ми побачимо певний прогрес у цьому питанні. Саме будівництво може зайняти кілька місяців, а запуск заводу (може відбутися, – ред.) у 2023 році, можливо, наприкінці", – сказав Боднар.

Він нагадав, що під час візиту президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана до України 3 лютого було підписано відповідну угоду, а півтора тижні тому Кабінет міністрів України затвердив її та передав на ратифікацію до Верховної Ради.

"Паралельно власник компанії Baykar Makina прибрав земельну ділянку і зробив проєкт самого заводу, а також створив відповідну українську компанію, яку зареєстрував. Мені здається, що, незважаючи на процес ратифікації, компанія вже починає підготовчі роботи для того, щоб почати будівництво цього заводу", – додав посол.